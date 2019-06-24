Шквалистый ветер, ливни и крупный град: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Уфа в числе городов, жители которых чаще звонят в Роспотребнадзор по ситуации в Грузии

За два дня действия горячей линии Роспотребнадзора по ситуации в Грузии от россиян поступило более 700 звонков. Среди наиболее активных Уфа, Москва, Моск