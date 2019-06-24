Шквалистый ветер, ливни и крупный град: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Шквалистый ветер, ливни и крупный град: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение Фото: автор
УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС по Башкортостану объявило штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вечером 24 июня и ночью 25 июня по республике ожидаются опасные природные явления — шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы.
В связи с непогодой ведется sms-оповещение жителей региона.
«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — порекомендовали в пресс-службе МЧС по РБ.