Фото: Ксения Калинина Гострудинспекция Башкирии оштрафовала БСК на полмиллиона рублей за покалеченного работника Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Гострудинспекция в Башкортостане завершила расследование тяжёлого несчастного случая, который произошел месяц назад с работником АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке.

По данным ведомства, 21 мая 31-летний огнеупорщик занимался ремонтом топки сушилки. В этот момент на него обрушилась кирпичная кладка. Несколько рядов стройматериала посыпались на работника в тот момент, когда он наклонился за очередным кирпичом — удар пришёлся на спину. Мужчину буквально завалило кирпичами. В городской больнице, куда его привезли сотрудники скорой помощи, ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Региональная гострудинспекция установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ и нарушение технологического процесса. Предприятие и должностные лица, допустившие такие серьёзные нарушения требований охраны труда, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 505 тысяч рублей.