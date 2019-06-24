Фото: прокуратура РБ Прокуратура Башкирии сообщила о грубых нарушениях в детском лагере, где погиб подросток Фото: прокуратура РБ

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В прокуратуре Башкортостана сообщили о результатах проверки в детском лагере «Чайка» Бирского района, где в июне погиб 15-летний подросток. По данным ведомства, работники лагеря до начала сезона привлекли 23 школьников и учащихся колледжа к уборке его территории и подготовке к заезду отдыхающих. Никто не оформил с ними трудовые отношения, а также не провел инструктаж по технике безопасности.

В итоге в июне произошла трагедия — на одного из подростков упала металлическая труба флагштока. От полученных травм он скончался.

«Надзорные мероприятия выявили и другие нарушения при обеспечении безопасности несовершеннолетних. Так, на территории лагеря находилось неогражденное заброшенное административное здание с разбитыми стеклами и свисающей с крыши 5-метровой арматурой. В лагере отсутствовал забор вдоль реки, из-за чего дети могли купаться в непредназначенных для этого местах. На игровых площадках износились и могли в любой момент упасть качели, а на входе в пляжную зону проверяющие обнаружили воткнутый в столб нож», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура внесла в адрес главы районной администрации, являющейся учредителем лагеря, а также руководителя лагеря представления об устранении нарушений законодательства. По факту привлечения детей к труду в отношении директора лагеря возбуждено административное дело по статье «уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора».

В Бирский межрайонный суд предъявлены иски об установлении фактов наличия трудовых отношений с учениками и взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму 229 тысяч рублей.

Ранее Бирская межрайонная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.