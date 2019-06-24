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В Уфе спасатели «отвоевали» у воды двух детей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе спасатели «отвоевали» у воды двух детей Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 22 июня сотрудники Поисково-спасательного отряда не дали пополнить статистику несчастных случаев на несанкционированном пляже на озере «Карьерное». По информации городского Управления гражданской защиты, спасатели «отвоевали» у воды двух детей.

В первом случае 9-летний мальчик вместе с отцом поплыл на глубину, мужчина – впереди, ребенок – позади. Естественно, отец не заметил, как его сын начал тонуть. Спасатели пришли мальчику на выручку.

Во втором случае ребенок остался без внимания матери: женщина уплыла, оставив двух маленьких детей в воде возле берега.

«Ее сын решил пойти за ней на глубину, но опасность этого несанкционированного пляжа в том, что там обрывистое дно, и у идущего по твердой земле малыша, она резко ушла из-под ног. На помощь к тонущему ребенку пришли спасатели. Как выяснилось позже, мальчик не умел плавать. Стоит отметить, что в обоих случаях у тонущих детей не было никаких надувных средств спасения», — сообщили в ведомстве и добавили, что за прошедшие выходные сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы и спасатели-общественники, осуществлявшие дежурство на водоемах столицы, вытащили из воды пять человек.

Теги: УГЗ по Уфе, дети, водоем
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