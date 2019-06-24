Большинство россиян не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

48% опрошенных россиян не поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, озвученную премьер-министром правительства Дмитрием Медведевым. В ходе опроса специалисты ВЦИОМ выяснили, что 29% респондентов одобряют сокращения рабочей недели, 17% — все равно, 6% — затруднились дать ответ.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, переход на четыре рабочих дня в неделю чаще поддерживают жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников (34%). А опасения в большинстве случаев высказывают из-за вероятного сокращения доходов.

«Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», — объяснил Федоров.

Опрос населения исследователи провели 13 июня. Погрешность составляет не более 2,5%.