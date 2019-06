Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров объяснил, почему не стал в полную силу бороться со Стивеном Сигалом Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился мыслями в тот момент, когда провел мастер-класс по борьбе куреш со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом.

«Был огромный соблазн вспомнить молодость и изобразить что-то вроде броска. Но вовремя посетила мысль: «А что, если вдруг у этой «стодвадцатикилограммовой махины», чемпиона всего и вся сработает мышечная память и он заломит меня на глазах у всего сабантуя? В общем, на показе техники и ограничились», — написал руководитель Башкирии.

По словам Радия Хабирова, после Стивен Сигал усмехнулся на вопрос спутницы «Did you really think we gonna fight?» (Ты действительно думала, что мы будем бороться?).

Актер и мастер боевых искусств приехал на инвестиционный сабантуй в Сибай со своей супругой монголкой Эрдэнэтуяа Бацук. В браке с Сигалом она состоит с 2009 года. Во время знакомства со Стивеном представительница Монголии участвовала в показе национальной одежды и работала переводчицей с японского в курортном месте Ундур Дов под Улан-Батором.