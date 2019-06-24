Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О лучшем в мире мёде, Стивене Сигале и башкирской «краже века» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Стивен Сигал обсудил с врио главы Башкирии перспективы сотрудничества в развитии спорта.

Встреча на сабантуе. Как информировал телеканал «RT», актёр и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал обсудил с врио главы Башкирии Радием Хабировым перспективы сотрудничества в развитии спорта. Также Стивен Сигал поделился своими впечатлениями о республике. Уточняется, что встреча Сигала с Хабировым состоялась на полях всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в Сибае.

Мичуринские яблоки, башкирский мед и вяленый гусь вместо хамона. Еженедельник «АиФ-Воронеж» выяснял, в каких областях страны активно развивают местные продуктовые бренды и с какими проблемами сталкиваются их создатели. Как отмечается в материале, в России в каждом регионе производят уникальные продукты, но те, которые известны на всю страну и за рубежом, можно пересчитать по пальцам. В частности, в издании говорится, что «российский бренд – мичуринские яблоки — мог бы составить достойную конкуренцию польским и белорусским фруктам, но местные фермеры постоянно терпят убытки». Этот сорт яблок был выведен известным ученым-селекционером Иваном Мичуриным в Тамбовской губернии. Саженцы яблонь отсюда заказывают из Европы и Америки, а продукты из их яблок доставляют космонавтам, рассказали в газете, пояснив, что в городе работают плодопитомники, «однако этот бизнес непрост и в первые годы убыточен. На плаву держатся только те, кто давно работает в этой сфере».

«Пчеловоды Башкирии называют свой мед лучшим в мире, вот только мир о башкирском меде знает мало, — продолжают в газете. — Поэтому в регионе разрабатывается бренд, который поможет представить продукт на мировом рынке. Помогать продвигать его будет международная компания, которая работает над вологодским маслом и адыгейским сыром», — узнали в издании и рассказали, что «башкирскому меду придумают маркетинговую компанию и упаковку. Шанс заявить о себе местные пчеловоды получат в 2021 году, когда в Башкортостане пройдет конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». А в Татарстане брендом хотят сделать вяленого гуся. «По мнению местных производителей, он с легкостью даст отпор на мировом рынке испанскому хамону и пармской ветчине», говорится в материале.

Юнкоры из Башкирии взяли гран-при. ТАСС передает, что команда юных корреспондентов ГТРК «Башкортостан» получила гран-при фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», который проходил в Перми с 19 по 22 июня, за детскую информационно-познавательную радиопрограмму «Солнечный город», в рамках которой выходил цикл передач про афганскую войну. Всего на конкурс поступило более 300 работ. «Мы получили самый главный приз — большую "Нику", гран-при — это мечта наша», — говорит руководитель передачи Элеонора Дударь. «Мы хотим всем рассказать на примере афганской войны, что такое война, что нельзя, чтобы люди воевали, хотим, чтобы дети знали об этом событии в доступной форме», — пояснила руководитель кружка юных журналистов Луиза Ахтямова. Фестиваль «Щит России» проводится в Перми уже в 22-й раз, напомнили в ТАСС.

«Беги, Луиза, беги!» В материале под таким заголовком «Лента. ру» рассказывает от том, как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей. «История 36-летней Луизы Хайруллиной — кассира одного из банков Башкирии — похожа на настоящий детектив, — говорится в сообщении. — Ей удалось совершить идеальное преступление: похитить из банка, где она работала, без малого 25 млн рублей и бесследно исчезнуть вместе с семьей. Теперь воровку ищут все — от полиции до экстрасенсов, за любую информацию о ней обещана награда в один миллион. В соцсетях появился загадочный аккаунт, где публикуются сообщения от имени Луизы Хайруллиной, а пользователи сделали преступницу настоящим героем», — рассказали в издании. Разбираясь в этой таинственной истории «Лента.ру» искала ответы на вопросы, которые встали в связи с башкирской «кражей века», — «как вообще Луиза Хайруллина умудрилась унести из банка 24,5 млн рублей и откуда столько наличных в небольшом провинциальном банковском отделении?» В издании предположили: «либо кто-то из клиентов оформил крупный вклад, либо написал заявление о выдаче депозита. Хайруллина могла вообще написать это заявление сама».

Отмечается, что Хайруллина и ее семья находятся в розыске почти месяц. «Возможно, Луиза и ее близкие смогли выехать за границу», — рассуждают в издании. В пользу этой теории говорит загадочный Instagram-аккаунт luikhair_, который велся от имени Луизы Хайруллиной. При этом пользователи соцсетей проявили удивительное единодушие в поддержке Луизы. В сети даже появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги»). «Народная молва всегда романтизировала удачливых разбойников. В этом люди видели воплощение некоторой абстрактной справедливости. Ограбить богатого, особенно если он обезличен, как банк, — подвиг», — прокомментировал изданию эту ситуацию психиатр Петр Каменченко.

Здравствуй, племя молодое, одарённое! Нужно, чтобы руководители субъектов Федерации интересовались судьбой каждого одарённого ребёнка в их регионах, считает первый зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Как сообщает «Парламентская газета», сенатор от Башкирии провела церемонию награждения победителей творческих конкурсов образовательного проекта для одарённых детей из разных регионов страны. «Важно не только уметь находить талантливых детей, мы должны научиться сопровождать их до момента становления, отслеживать их судьбу, помогать в реализации их проектов», — сказала Гумерова. По её мнению, талант, креативные способности и энергия молодых людей — одно из главных условий успеха и прорывного развития России. Юное, креативно мыслящее поколение, уверена парламентарий, способно генерировать новые идеи и остаётся главным ресурсом страны, сообщили в газете.

Тем временем в Башкирии спасли детей, уплывших на матрасе. Как передает РЕН ТВ, в Башкирии «мать отдыхала с детьми четырех и 10 лет. В какой-то момент детям стало холодно и мать отлучилась за полотенцем. В этот момент матрас ветром унесло от берега. На произошедшее отреагировали спасатели. Они догнали матрас на лодке и спасли детей», — рассказали на телеканале.

Жуткую новость о том, как житель Башкирии убил сестру, двоих соседей и погиб при задержании, передали многие федеральные СМИ. В частности, INTERFAX.RU передал, что «три жителя Башкирии найдены убитыми в одной из деревень Кармаскалинского района, подозреваемый в убийстве смертельно ранен при задержании». Сообщается, что ранее в полицию поступило сообщение, что в одной из деревень мужчина с ножом бросается на людей. Сотрудники ППС обнаружили на месте местного жителя, «ходившего с ножом и лопатой в окровавленной одежде, и потребовали от него бросить нож, но он бросился на них, размахивая ножом». В итоге полицейский ранил мужчину в ногу, рассказали в агентстве. В ближайших домах полицейские нашли убитыми сестру подозреваемого, 1964 года рождения, и двоих соседей, супругов 1940 и 1943 годов рождения, говорится в сообщении и уточняется, что кроме них двое жителей деревни получили ножевые ранения. Нападавший скончался на руках у врачей. Как выяснилось, подозреваемый – мужчина 1972 года рождения, находился на учете у психиатра. Возбуждено уголовное дело.

«Глава решает, а мы будем исполнять». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «Спорт-Экспрессу» слова врио главы Башкортостана Радия Хабирова, который сказал, что в Уфе не будет построен новый стадион. Политик добавил, что эти деньги лучше направить на другие нужды, пишут в издании. По словам Газизова, руководству Башкортостана виднее, как лучше распределять средства. «Глава решает, а мы будем исполнять. Придет время, построим стадион», — сказал Газизов, отметив: «наша задача — работать и развивать футбол в Башкортостане, что мы и делаем… Время может прийти даже быстрее, чем мы думаем. Никаких глобальных вещей не произошло», — считает он.