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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сокращается дефицит врачей: Минздрав назвал лидирующие районы и аутсайдеров

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году в Башкирии привлекли к работе 230 врачей, из них 80 — специалисты первичного звена. И.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин доложил об обстановке в привлечении медицинских кадров на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

«Наилучшую динамику продемонстрировали уфимские городские больницы №18,10, детская поликлиника №3, 38, Баймакская, Белебеевская, Туймазинская, Чекмагушевская, Калтасинская районные больницы. В них привлечены более двух врачей», — отметил Максим Забелин.

По его словам, в Белорецкой районной больнице, городе Салавате, больнице Демского района Уфы отмечается отрицательная динамика — отток более трех человек.

Для привлечения медицинских работников в районах Башкирии предоставляют жилье. Среди наилучших практик республиканский Минздрав отметил Бирский и Давлекановский районы (по семь врачей), Гафурийский (6), Бакалинский (4), Балтачевский, Мишкинский и город Октябрьский (по три врача). Также выданы земельные участки в Бурзянском и Альшеевском районах (по три специалиста).

На оперативном совещании доложили, что в республике находится на стадии согласования закон, который позволит молодым медицинским кадрам арендовать жилье с последующим выкупом.

В ближайшие шесть лет Башкортостан в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит 16,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на борьбу с инфарктом и раком, на новые детские поликлиники и ФАПы. 4,9 млрд рублей из этой суммы республика получит в текущем году. Из них 666 млн рублей потратят на переоснащение медицинских онкологических организаций. В 2020 году расходы на это превысят миллиард. В Уфе достроят и введут в строй новый хирургический корпус онкодиспансера. В районных больницах откроются свои онкоотделения. 500 млн рублей пойдет на строительство новых лечебных учреждений, а 296 млн рублей на улучшение материально-технической базы детских поликлиник. Еще 260 млн пойдет на сельские ФАПы и передвижные медицинские комплексы.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в период с 2019 по 2024 год по Указу президента России Владимира Путина. Проект предусматривает восемь направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма, а также повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Теги: здравоохранение, кадры
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