Фото: автор В Башкирии сохраняется жаркая погода Фото: автор

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня в республике сохранится жаркая погода, констатировали в Башгидрометцентре.

По данным синоптиков, 24 июня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы, днем локально град.

Ветер северо-западный, западный — 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 26 до 31 градуса.

25 июня в Башкирии ожидаются ночью небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по югу до умеренных. В отдельных районах грозы, град.

Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 15-20 градусов, по северу республики — до 10 тепла. Днем — от 20 до 25 градусов, по югу — до 30.

26 июня в республике прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 8 до 13 градусов, днем — 17-22, по югу республики — до 27 градусов.