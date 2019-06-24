Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 71.34

24 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сохраняется жаркая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии сохраняется жаркая погода Фото: автор

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня в республике сохранится жаркая погода, констатировали в Башгидрометцентре.

По данным синоптиков, 24 июня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы, днем локально град.

Ветер северо-западный, западный — 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 26 до 31 градуса.

25 июня в Башкирии ожидаются ночью небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по югу до умеренных. В отдельных районах грозы, град.

Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 15-20 градусов, по северу республики — до 10 тепла. Днем — от 20 до 25 градусов, по югу — до 30.

26 июня в республике прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 8 до 13 градусов, днем — 17-22, по югу республики — до 27 градусов.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по национальной борьбе куреш
Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров на Сабантуе показал мастер-класс по национальной борьбе куреш известному голливудскому а
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не случилась трагедия. Ранним утром 23 июня на озере Аслыкуль мать с двумя детьми 4 и 10 лет плавали на матрасе, в к
В Дуванском районе Башкирии утонул ребенок
В Башкирии в реке Ай утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Месягутово Дуванского района, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвыча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть