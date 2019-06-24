Фото: Олег Яровиков В Башкирии сгорело 14 гектаров леса, пожары ликвидированы Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На территории Башкирии за минувшие сутки потушены три лесных пожара общей площадью около 14 га, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В настоящее время действующих природных пожаров на территории республики нет.

Всего с начала пожароопасного сезона в Башкирии зарегистрировано 123 лесных пожара на площади, превышающей 1664,7 га.

Для сравнения: год назад в республике насчитывалось 94 природных пожара. От огня тогда пострадало более 739,7 га.

По информации спасателей, сегодня в Башкирии прогнозируются второй, местами — третий и четвертый классы пожароопасности.

Высокий, четвертый класс пожарной опасности в лесах ожидается в 11 районах Башкирии — Абзелиловском, Баймакском, Белебеевском, Бурзянском, Зилаирском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Учалинском и Федоровском.