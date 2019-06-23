Кумыс, ылак, юрты: гостей инвестсабантуя знакомят с обычаями и традициями Башкирии

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»









Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

БАШКИРИЯ, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Абзелиловском районе республики проходит большой сабантуй, организованный в рамках открывшегося накануне первого Всероссийского инвестсабантуя в башкирском Зауралье.

В народном празднике плуга принимает участие врио Главы Башкирии Радий Хабиров, члены республиканского правительства, депутаты Госдумы, участники инвестсабантуя и специально приглашённый гость — популярный киноактёр и кинорежиссёр Стивен Сигал.

Одна из задач сегодняшнего Сабантуя — познакомить гостей масштабного форума с традициями и обычаями Башкирии, показать им все лучшее, что есть в республике. Больше двух десятков юрт, придающих национальный колорит празднику по случаю окончания сева, раскинулись сегодня у подножия горы Топай, неподалёку от села Аскарово. В каждой из них гостей праздника встречали с истинно башкирским гостеприимством: танцами, песнями и, конечно, угощениями: большими караваями, чак-чаком, мёдом, кумысом. К слову, последний очень понравился Александру Любимову, известному журналисту, одному из основателей независимой телекомпании «ВИD», гендиректору «РБК-ТВ», вице-президенту Российской академии телевидения. Александр Любимов выступил вчера модератором одной из сессий инвестиционного сабантуя в Сибае.

Сегодня, в свой 57-й день рождения, он вместе с другими участниками форума приехал на праздник плуга в соседний с Сибаем Абзелиловский район.

«Я впервые на башкирском сабантуе. У вас очень вкусный кумыс и везде разный», — сказал он корреспонденту агентства «Башинформ», пробуя напиток кочевников возле одной из юрт.

По мнению участников сабантуя, одной из самых зрелищных мероприятий стала конная игра кочевников — ылак. Суть этой командной игры — завладеть тушей козла и доставить его финишу. По своей сути, — хоккей, только вместо шайбы у всадников имитированная туша козла весом 25 килограммов. Возможно, поэтому право комментировать игру предоставили хоккейному комментатору Азамату Муратову.

«Ылак — прекрасный вид спорта для настоящих бытыров», — отметил он по итогам показательной игры.

По уже сложившейся традиции, в программе Сабантуя — конные скачки, борьба на поясах, большой праздничный концерт и, конечно, чествование лучших тружеников села. В этом году республиканские награды передовикам сельского хозяйства и работникам образования Абзелиловского района вручал на сабантуе Радий Хабиров.

Руководитель республики поблагодарил всех тружеников села за их работу, потому что «помогают нам жить лучше».

«Я искренне желаю вам добра, благополучия и мира вашим домам. С праздником всех вас!», — обратился Радий Хабиров к многочисленным участникам сабантуя.

Как уже сообщало ранее агентство «Башинформ», большой интерес зрителей вызвал мастер-класс по борьбе на поясах, проведённый Радием Хабировым для популярного киноактёра Стивена Сигала, приехавшего на Сабантуй в башкирское Зауралье.

По словам Стивена Сигала, приехавшего в Башкирию вместе с супругой, «куреш — один из немногих видов борьбы, который ему пока ещё незнаком». Он с интересом наблюдал за борцами и с удовольствием вышел на татами вместе с руководителем Башкирии. За звание лучшего в куреш сейчас борются более 100 спортсменов. Победитель уедет с поляны Сабантуя на новом автомобиле. Именно он выступил в качестве главного приза.

«Мы всегда с удовольствием приезжаем на Сабантуй, болеем за наших, с удовольствием смотрим выступления певцов и танцоров, — рассказала агентству «Башинформ» Альбина Давлетшина, жительница деревни Альмухаметово Абзелиловского района. — Сабантуй для нас — большой народный праздник, который мы всегда ждём с большим удовольствием».