В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега
В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега Фото: пресс-служба МЧС
БАШКИРИЯ, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не случилась трагедия.
Ранним утром 23 июня на озере Аслыкуль мать с двумя детьми 4 и 10 лет плавали на матрасе, в какой-то момент детям стало холодно и мама отлучилась за полотенцем. В это время матрас с детьми сильным ветром отнесло далеко от берега. Мать самостоятельно попыталась доплыть до детей, но течение оказалось сильнее. Спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах» предотвратили трагедию: они подплыли на моторной лодке и сняли детей с матраса.«Мама выражает благодарность спасателям Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах»», — сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.