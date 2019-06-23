Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 71.34

24 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС

В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега Фото: пресс-служба МЧС

БАШКИРИЯ, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на озере Аслыкуль едва не случилась трагедия.

Ранним утром 23 июня на озере Аслыкуль мать с двумя детьми 4 и 10 лет плавали на матрасе, в какой-то момент детям стало холодно и мама отлучилась за полотенцем. В это время матрас с детьми сильным ветром отнесло далеко от берега. Мать самостоятельно попыталась доплыть до детей, но течение оказалось сильнее. Спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах» предотвратили трагедию: они подплыли на моторной лодке и сняли детей с матраса.«Мама выражает благодарность спасателям Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах»», — сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Теги: озеро
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по национальной борьбе куреш
Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров на Сабантуе показал мастер-класс по национальной борьбе куреш известному голливудскому а
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не случилась трагедия. Ранним утром 23 июня на озере Аслыкуль мать с двумя детьми 4 и 10 лет плавали на матрасе, в к
В Дуванском районе Башкирии утонул ребенок
В Башкирии в реке Ай утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Месягутово Дуванского района, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвыча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть