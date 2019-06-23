Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 71.34

24 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Страховщики посчитали, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Страховщики посчитали, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий на 5-10 процентов чаще, чем мужчины. Однако средний убыток у мужчин несколько выше, чем у женщин – на два-три процента. К таким выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировавшие частоту страховых случаев водителей.Зато частота повреждений автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления у мужчин на 10-20 процентов выше, чем у женщин. Причем на «тоталь» чаще всего попадают молодые мужчины со стажем вождения до четырех лет на неновых мощных, но не премиальных машинах. Для этой категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое.Эксперты страховой компании отмечают, что молодые водители с небольшим стажем, садящимся за руль мощных, но не очень дорогих автомобилей, – самая рисковая часть клиентов. Именно они приносят самые крупные убытки, разбивая машину до состояния, когда ее нет смысла восстанавливать. Зато семейные водители, как правило, водят более аккуратно. Сообщается также, что при расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается в том числе пол, возраст, опыт вождения и семейное положение.

Теги: автомобили
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по национальной борьбе куреш
Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров на Сабантуе показал мастер-класс по национальной борьбе куреш известному голливудскому а
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
В Башкирии на озере Аслыкуль двух детей на надувном матраце унесло от берега
В Башкирии на озере Аслыкуль едва не случилась трагедия. Ранним утром 23 июня на озере Аслыкуль мать с двумя детьми 4 и 10 лет плавали на матрасе, в к
В Дуванском районе Башкирии утонул ребенок
В Башкирии в реке Ай утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Месягутово Дуванского района, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвыча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть