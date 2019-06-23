Фото: ИА «Башинформ» Страховщики посчитали, кто чаще попадает в ДТП: мужчины или женщины Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий на 5-10 процентов чаще, чем мужчины. Однако средний убыток у мужчин несколько выше, чем у женщин – на два-три процента. К таким выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировавшие частоту страховых случаев водителей.Зато частота повреждений автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления у мужчин на 10-20 процентов выше, чем у женщин. Причем на «тоталь» чаще всего попадают молодые мужчины со стажем вождения до четырех лет на неновых мощных, но не премиальных машинах. Для этой категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое.Эксперты страховой компании отмечают, что молодые водители с небольшим стажем, садящимся за руль мощных, но не очень дорогих автомобилей, – самая рисковая часть клиентов. Именно они приносят самые крупные убытки, разбивая машину до состояния, когда ее нет смысла восстанавливать. Зато семейные водители, как правило, водят более аккуратно. Сообщается также, что при расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается в том числе пол, возраст, опыт вождения и семейное положение.