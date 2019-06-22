Фото: Общественная палата РБ 36 жительниц Башкирии получили сертификаты нянь Фото: Общественная палата РБ

УФА, 22 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

36 жительниц Башкирии получили сертификаты нянь после обучения в Центре профподготовки на базе Башкирского института социальных технологий. Они прослушали серию обучающих онлайн-семинаров, транслировавшихся из Общественной палаты РФ, которая стала инициатором проекта «Профессиональные няни — детям».

Проект реализуется на средства президентского гранта. В ближайшие три года в стране создадут 240 тыс. дополнительных мест в яслях. Важную роль в этом вопросе играют и частные, семейные детсады, а также няни, которые принимают у себя на дому и занимаются краткосрочным присмотром.

13 февраля 2019 года в Сочи было подписано соглашение между правительством Башкирии и Межрегиональной благотворительной общественной организацией «СоСеДИ», на основании которого республика стала одной из пилотных площадок для разработки и внедрения системы сертификации нянь. Проект реализуется еще в шести регионах: Бурятия, Белгородская область, Вологодская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

«36 жительниц республики станут профессиональными нянями. Они смогут работать не только в детских садах, но и в семье, и в частном детском саду. Они получили знания о том, какие навыки необходимы няням, они знают, как одеть ребенка, как его кормить, чем занять», — сообщила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.