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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В уфимской Черниковке откроют филиал медколледжа БГМУ

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В уфимской Черниковке откроют филиал медколледжа БГМУ Фото: администрация Уфы

УФА, 22 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В северной части Уфы в 2020 году планируется открыть филиал медколледжа БГМУ. Учебное заведение вместе с общежитием на 500 мест разместится на ул. Репина, 6, в помещениях бывшего профучилища №5, построенных в 50-х и 70-х годах. Эти здания республиканские власти передали уфимским вузам. Здесь же будут находиться общежития УГНТУ и Республиканского инженерного лицея-интерната.

Северный филиал медколледжа планирует выпускать до 150 медработников среднего звена.

Администрация города пообещала вузам помощь с реконструкцией и своевременной сдачей здания в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии. Проект является социально значимым — в начале года республиканскому Минздраву не хватало 1150 врачей и 973 медсестры.

Теги: медколледж, общежития
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