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21 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Делегаты V Всемирного Курултая башкир примут участие в празднике «Торатау йыйыны»

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

27-29 июня пройдет V Всемирный курултай башкир — съезд представителей башкирского народа со всего мира. Участниками курултая станут более 600 делегатов, избранных народом, в том числе представители США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.

На нем будут обсуждаться наиболее важные вопросы и будут определены основные направления развития башкирского народа. В повестке дня – утверждение концепции Стратегии развития башкирского народа, оценка текущей ситуации по основным сферам жизни народа и предложения по реализации конкретных проектов и программ.

Основной день съезда пройдет в Конгресс-холле «Торатау», где после пленарного заседания будет работать восемь секций по следующим темам: образование и кадры; башкирский язык; история и идентичность, демография и здоровье; медиа и СМИ; культура и искусство; бизнес и кооперация; башкиры в регионах.

Как сообщили в пресс-службе исполкома Курултая башкир, заключительный день съезда пройдет в Ишимбайском районе, у подножия горы Торатау, где делегаты примут участие в Республиканском фольклорном празднике «Торатау йыйыны». В его рамках также предусмотрено заседание нового Исполкома и сбор расширенной рабочей группы по реализации Стратегии.

Весь первый день, в том числе во время работы секций, будет вестись онлайн-трансляция, каждый желающий сможет следить за ходом обсуждений и внести свои предложения в режиме реального времени. Механизм подачи предложений будет указан на официальном сайте V Всемирного курултая башкир.

В работе V съезда примет участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. В качестве гостей приглашены заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ Лилия Гумерова и Ирек Ялалов.

Мероприятие проводится Международным союзом общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» при поддержке Правительства Республики Башкортостан.

Теги: курултай башкир
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