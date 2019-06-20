В Башкирии в красивую дату 19.06.2019 поженились 102 пары
В Башкирии в красивую дату 19.06.2019 поженились 102 пары Фото: Ксения Калинина
УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии в зеркальную дату — 19.06.2019 связала себя узами брака 102 пара молодоженов, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции
В Уфе в этот день образовалось 30 молодых семей. В Стерлитамаке, городе Туймазы и Туймазинском районе супругами стали 8 пар, в Белорецке и Белорецком районе — 5 пар. Из районов республики наибольшее количество браков зарегистрировано в Абзелиловском, Кармаскалинском, Стерлитамакском и Чишминском районах – по 3 брака.