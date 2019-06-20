Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.38 ↓

EUR 71.54 ↑

21 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в красивую дату 19.06.2019 поженились 102 пары

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в красивую дату 19.06.2019 поженились 102 пары Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в зеркальную дату — 19.06.2019 связала себя узами брака 102 пара молодоженов, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции

В Уфе в этот день образовалось 30 молодых семей. В Стерлитамаке, городе Туймазы и Туймазинском районе супругами стали 8 пар, в Белорецке и Белорецком районе — 5 пар. Из районов республики наибольшее количество браков зарегистрировано в Абзелиловском, Кармаскалинском, Стерлитамакском и Чишминском районах – по 3 брака.

Теги: регистрация браков, ЗАГС, Госкомюстиции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 10-летний мальчик проткнул живот железным прутом
В Кумертау около дома №25 по улице Карла Маркса произошел несчастный случай с ребенком. Как сообщают очевидцы в соцсетях,10-летний мальчик, перелезая че
В Уфе «Лада-2111» врезалась в столб, пострадали три человека
Авария с участием легкового автомобиля произошла в Уфе сегодня в 10.30 утра. «Лада-2111» врезалась в столб наружного освещения. На место вызвали бригаду
В уфимский волейбольный клуб «Урал» вернулся блокирующий Леонид Кузнецов
Блокирующий Леонид Кузнецов вернулся в состав уфимского волейбольного клуба «Урал». Контракт с игроком подписан на два года, сообщает официальный сайт ко
В Уфе поэт-песенник, обманувший людей на 50 млн рублей, хотел смягчить приговор
Верховный суд Башкортостана утвердил приговор в отношении 40-летнего поэта-песенника из Уфы. Ранее Кировский районный суд признал его виновным по статье
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть