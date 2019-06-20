В Башкирии увековечат память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова
В Башкирии увековечат память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции, Артура Фарвазовича Ахметханова, учитывая его особые заслуги в области обеспечения безопасности и правопорядка, в том числе отмеченные государственными наградами Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Согласно документу, Правительству РБ поручено:
1) организовать ежегодное проведение Всероссийского турнира по национальной борьбе куреш, посвящённого памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова;
2) установить бюст Артура Ахметханова в селе Малояз Салаватского района;
3) рассмотреть вопрос присвоения имени генерал-лейтенанта полиции средней школе села Турналы Салаватского района с установкой мемориальной доски;
4) учредить ежегодный конкурс начальной военной подготовки среди кадетских классов средних общеобразовательных учреждений Уфы имени генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова;
5) рассмотреть вопрос создания экспозиции Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на площадке Республиканского музея Боевой Славы, в том числе стенда, посвящённого Артуру Ахметханову.
Также горсовету Уфы предложено присвоить одной из улиц города имя генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
Источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, будут определены Министерством финансов РБ.
Напомним, вице-премьер правительства Башкирии Артур Ахметханов ушел из жизни 14 мая. Он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкирии ГИБДД и милицию общественной безопасности, разыскивал убийц, воров и других опасных преступников. В октябре 2018 года Артур Фарвазович вернулся в родную республику, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур.