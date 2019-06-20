Фото: Госсобрание РБ В Башкирии могут помиловать осужденного за совершенное ДТП Фото: Госсобрание РБ

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии могут помиловать осужденного, который отбывает наказание за совершение ДТП с наездом на пешехода и причинением вреда его здоровью. Ходатайство о помиловании мужчины поддержала Комиссия по вопросам помилования при Главе республики. Остальные пять прошений были отклонены.

﻿«Мужчина осужден за ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего: не остановился перед пешеходным переходом, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Полученные комиссией материалы говорят о том, что осужденный не представляет опасности. Вину в совершенном преступлении полностью признал, в содеянном раскаялся, с назначенным наказанием согласен. По месту жительства и месту работы характеризуется положительно, выплатил в пользу потерпевшего сумму, назначенную приговором суда, – 200 000 рублей, претензий с его стороны не имеет. Администрация исправительного учреждения поддерживает ходатайство осужденного о помиловании. Все эти аргументы склонили комиссию поддержать ходатайство».

В соответствии с установленной процедурой заключения комиссии представляются врио главы региона, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.