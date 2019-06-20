Николай Патрушев о международной встрече в Уфе: «Образцовая организация мероприятия»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 20 июня на Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил гостеприимство принимающей стороны и поблагодарил жителей столицы Башкортостана за радушный прием.

«Я в Уфе не в первый раз. Город мне очень нравится, но я думаю, важно не то, что, он мне нравится, город красивый, действительно, современный, а то, что все участники, с которыми мне довелось общаться, а вы видели, это достаточно широкий круг общения, они исключительно высоко оценили теплоту и радушие жителей города. И, конечно, они очень благодарны и руководству республики и тем волонтерам, которые участвовали в нашей работе. Они считают, что это образцовая организация мероприятия. Я также хочу поблагодарить всех жителей Уфы», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало агентство «Башинформ», трехдневный форум в Уфе объединил представителей 119 государств из Европы, Америки, Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии и других регионов мира. Это секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Остальные страны были представлены на уровне их заместителей или послов.

Делегаты обсудили вопрос обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз, тематику международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспектив его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности. В формате круглых столов были рассмотрены проблемы активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек, обсуждена система международной информационной безопасности как гаранта стратегической стабильности и равноправного партнерства в глобальном информационном пространстве.

В рамках мероприятия состоялись отдельные неформальные встречи в формате БРИКС и «Россия — АСЕАН», отдельные встречи с представителями Африканского континента, десятки двусторонних бесед Николая Патрушева с зарубежными партнерами.