В Уфе в парке Якутова открылся первый инклюзивный тактильный парк #уфатактильная

Фото: ИА «Башинформ»









Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мини-парк #уфатактильная открылся в самом центре Уфы, в парке Якутова. Это общедоступная площадка, на которой расположены тактильные дорожки и стены, а также сенсорные клумбы с ароматическими растениями. Все можно и нужно трогать и нюхать.

Как пояснила руководитель АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова, цель проекта — обеспечение общедоступной тактильной инфраструктурой жителей республики для улучшения их самочувствия, самореабилитации и популяризации здорового образа жизни вне зависимости от состояния здоровья и возраста, преодоление общественных стереотипов по отношению к людям с ограниченными возможностями. Тактильная терапия благотворно влияет на психоэмоциональное состояние, способствует развитию моторики и речи особенных детей.

Парк будет работать только в теплое время года. Особых антивандальных мер организаторы не предпринимают – предполагается, что посетителей будет воспитывать сама среда – там, где хорошо благоустроено, ломать и портить не будут.

Проект создан ланшафтным архитектором Евгенией Кузуб бесплатно, работы шли целый год. В своей работе она вдохновлялась примерами благоустройства в Германии, Москве, так же, как и Алина Хабирова, которая подсмотрела идеи тактильных дорожек и стен в Корее и Германии.

Реализовать проект помогали филантроп Алексей Шадрин, неравнодушные люди и социально-ответственные компании, которые проводили акции в поддержку проекта. Всего общими усилиями было собрано 386 тысяч рублей, но фактическая смета мини парка гораздо больше, говорят организаторы. Большую роль сыграла нефинансовая помощь: предоставление участка, автотранспорта от администрации Советского района.

Планируется, что в скором времени появятся подобные парки в других частях города: в Деме, и, возможно, в парке Нефтехимиков.