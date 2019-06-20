Фото: "Белебеевские известия" На инвестиционный сабантуй в Башкирию приедут представители 11 стран Фото: "Белебеевские известия"

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В работе инвестиционного сабантуя «Зауралье-2019», который состоится 22 июня в Сибае, примут участие представители 11 стран. Среди них — Австрия, Армения, Белоруссия, Болгария, Иордания, Казахстан, Россия, Сербия, Турция, Франция и Хорватия. Они посетят секции, посвященные формированию делового климата и защите бизнеса, туризму России, экологии и другим актуальным темам.

Для помощи в организации мероприятия приглашены волонтеры из Замбии, Бенина, Колумбии, Малайзии, Анголы, Индии, Узбекистана и Афганистана.

23 июня участники форума познакомятся с традициями и культурой Башкирии на празднике плуга — сабантуе — в Абзелиловском районе республики.

Почетным гостем этого праздника также станет голливудский актер и режиссер Стивен Сигал.

В этот день представители 25 районов Башкирии развернут свои лучшие юрты и национальные подворья.

Кроме традиционных национальных игр и конкурсов, зрителей ждет праздничный концерт с участием звезд российской и башкирской эстрады.

Украшением праздника станет турнир по национальной борьбе куреш на приз Главы Республики, который соберет лучших борцов. Главный подарок — автомобиль. Также запланированы традиционные конные скачки.

На поляне сабантуя будут работать пункты общественного питания и торговые точки. Любой желающий сможет продегустировать национальные блюда, приобрести сувениры и изделия народных промыслов.

Приятным дополнением станет вечерняя программа, в котором выступят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», музыкант Роберт Юлдашев и группа «Курайсы», Рустам Гиззатуллин, этно-рок группа «Аргымак», этно-проект «ZAINETDIN», Сагидулла Байегет, Гульназ Асаева и многие другие. Завершится сабантуй дискотекой и фейерверком.

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» проводится при поддержке администрации Главы Республики Башкортостан, Агентства стратегических инициатив, общественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты РБ.