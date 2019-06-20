Башкирия в федеральных СМИ: Что сказал посол по «делу МH17», о чем «Уфа» попросила «Зенит»

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель Башкирии и еще 13 новых врио глав субъектов России готовы к прямой линии с Путиным. Они постоянно встречаются с жителями, проводят мониторинг соцсетей, СМИ и обращений к чиновникам.

К прямой линии готовы. Как выяснил ТАСС, «назначенные за последние девять месяцев врио глав 14 субъектов РФ, несмотря на короткий срок пребывания на постах, успели включиться в работу по наиболее острым проблемам во вверенных им регионах и готовы к обращениям граждан, которые могут прозвучать 20 июня на ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным". Для этого, в частности, они регулярно встречаются с жителями, проводят мониторинг соцсетей, СМИ и обращений к чиновникам», рассказали руководители регионов агентству. Так, обратную связь от жителей региона по наиболее актуальным вопросам врио губернаторов Курской, Оренбургской и Челябинской областей получают в ходе мониторинга соцсетей и визитов в населенные пункты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Башкирии, «врио главы республики Радий Хабиров с момента назначения в октябре 2018 года обязал всех чиновников завести аккаунты в социальных сетях для взаимодействия с гражданами, а также организовал работу системы "Инцидент-менеджмент", которая позволяет оперативно выявлять и реагировать на проблемы и вопросы жителей региона. Сам он является активным пользователем социальных сетей, в которых часто проводит опросы, размещает статистику и комментирует последние новости». Сегодня, 20 июня, прямая линия с Путиным состоится уже в 17-й раз, уточнили в ТАСС.

Жители Сибая пожаловались Путину на тлеющий карьер. Как передает «Эхо Москвы», «они записали видеообращение на «Прямую линию» президента с просьбой решить экологическую проблему. По словам горожан, карьер, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании, загрязняет воздух с ноября прошлого года. Город поглотил смог, а концентрация диоксида серы в воздухе превышена в десятки раз. Жители утверждают, что нарушения были зафиксированы только после приезда представителей Совета по правам человека», говорится в сообщении.

Добавим, ситуация в Сибае остается под личным контролем врио главы Башкирии Радия Хабирова. 19 июня в Фейсбуке он сообщил, что в Сибае «превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы», а «к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить».

В Уфе посол Малайзии прокомментировал выводы следствия по «делу МH17». Отдельно обсуждать с российскими властями выводы международного следствия по крушению рейса MH17 пока нет необходимости, считает посол Малайзии в РФ Мат Брис Бин Якуб, передает INTERFAX.RU. «Почему мы должны это делать? Мы не видели еще никаких документов», — ответил посол в среду «Интерфаксу» на полях конференции по безопасности в Уфе. По словам посла, «чтобы обсуждать итоги этого расследования, малайзийская сторона сначала должна ознакомиться с итоговым документом Совместной следственной группы и посмотреть подтверждения». Ранее премьер Малайзии усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. 19 июня Совместная следственная группа назвала четырех фигурантов дела о крушении «Боинга»: Леонида Харченко, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, и заявила, что считает их ответственными за авиакатастрофу, рассказали в агентстве и напомнили, что «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Когда будущее станет настоящим. «Новые Известия» пишут, что «председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв выразил в соцсети мнение, что озвученный как идея премьер-министром Дмитрием Медведевым переход на более короткую рабочую неделю возможен и куда реальнее, чем кажется на первый взгляд». Спикер башкирского парламента считает, что «в ближайшую пятилетку этого ждать и не приходится. Четырех- и даже трехдневная рабочая неделя как нормы общества будущего описывались в научной фантастике середины 20 века. Очевидно, мы приблизились к тому моменту, когда это будущее станет настоящим. Ведь в середине 19 века фантастикой считался и 8-часовой рабочий день, который уже более ста лет как норма. Доля физического и механического труда с каждым днем минимизируется. В результате роботизации, повышения производительности, потребность в продолжительности рабочего времени постепенно снижается». Но, по мнению Толкачёва, переход к 4-дневной рабочей неделе вызывает массу вопросов, требующих глубокого осмысления, поэтому пока ни экономика, ни законодательство к такому переходу не готовы, говорится в газете.

Яндекс выяснил, как в Башкирии и других регионах продолжают детскую дразнилку «жадина-говядина». Для этого были проанализированы соответствующие запросы пользователей в поисковике, пишет «АиФ-Москва». Оказалось, самым популярным продолжением дразнилки стала фраза: «жадина-говядина, соленый огурец». Так говорят жители республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского, Красноярского края, в Забайкалье, Ставрополье, Крыму, Башкирии, Новосибирской и Мурманской областях. Вторым вариантом стала фраза: «жадина-говядина, (большая, пустая) шоколадина». Так дразнят друг друга жители Иркутской, Кировской, Ленинградской, Ярославской, Свердловской, Псковской областей, республики Тыва, Марий Эл, Карелии, Бурятии, говорится в издании и отмечается, что только москвичи говорят: «жадина-говядина, турецкий барабан».

Где больше берут льготную ипотеку по новым правилам. «РИА Новости» передает, что «более 1 тысячи российских семей оформили "Семейную ипотеку" в банке "Дом.РФ" по льготной ставке 6% на весь срок. Ранее правительство РФ изменило условия программы "Семейная ипотека", распространив срок действия льготной ставки 6% на весь период кредитования», поясняют в агентстве. Госпрограмма предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. «Больше всего льготных кредитов выдано семьям из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, а также Татарстана и Башкортостана», — отмечается в материале. Средняя сумма кредита — 2,6 млн рублей.

«Мы не продаем игроков ради выживания». «Известия» пообщались с главным человеком в «Уфе», ее генеральным директором Шамилем Газизовым. Он рассказал о причинах спада, анонсировал рекордные продажи в истории клуба и высказался о возможных реформах в РПЛ. «Не могу сказать, что мы продаем футболистов ради выживания. Просто мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда даем зеленый свет. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам», — рассказал Газизов, отметив: «если мы будем активны в продажах, то будем столь же активны и в покупках. Сейчас пытаемся привлечь в команду молодых российских игроков... Есть предпосылки хороших сделок».

По словам Газизова, «прошедший сезон был самым тяжелым… дал определенную пищу для размышлений, мы набили шишки… Но это неоценимый опыт для нас. Только через такие сезоны и закаляются команды. Наверное, в какой-то момент этот спад должен был случиться. Хорошо, что мы завершили сезон, все-таки сохранив место в РПЛ», — подчеркнул он. Газизов также считает, «что нужно играть больше матчей», а «расширение РПЛ и изменение лимита могут обрушить рынок».

О чем «Уфа» попросила «Зенит». Тем временем «Р-Спорт» узнал, что «ФК «Уфа» направил петербургскому "Зениту" письмо с просьбой об обмене кругами в чемпионате России», об этом сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак. «Согласно календарю РПЛ, «Зенит» примет «Уфу» в седьмом туре 24 августа. Ответная игра (21-й тур) предварительно запланирована на март следующего года», — говорится в сообщении.