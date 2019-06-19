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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Сибае

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Сибае Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ситуация в Сибае продолжает оставаться под моим личным контролем, написал сегодня в своем аккаунте в Фейбуке врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Он сообщил,что две передвижные лаборатории продолжают работать в городе так же интенсивно, как и раньше. Все замеры проводятся в присутствии всех желающих.

﻿«Превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы, — констатирует Радий Хабиров. — Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет. На лечение и профилактику мы направили по санаториям республики 1328 детей и взрослых, а еще 500 детей – в Крым. УГМК выделяет на соцнужды сибайцев дополнительно к обычным обязательствам 200 млн рублей. Затопление карьера идет с опережением графика, и к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить. Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю».
Руководитель республики призвал горожан не вестись на провокации. На днях Радий Хабиров должен выехать в Сибай.

Теги: Сибай, карьер
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