Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.97 ↓

EUR 71.63 ↑

20 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в предстоящие выходные прогнозируется 32 градуса жары

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в предстоящие выходные прогнозируется 32 градуса жары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в предстоящие выходные прогнозируется 32 градуса жары.

По информации Башгидромета, на этой неделе на территорию республики начала поступать теплая воздушная масса с запада. В результате уже к выходным температура воздуха повысится до значений выше нормы на 2°.

20 и 21 июня днем воздух прогреется до 28 градусов, дожди будут лишь местами.

В субботу, 22 июня ожидается также безоблачная теплая погода.

В воскресенье, 23 июня столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в деле о пропаже семьи Хайруллиных появились новые подробности
В Башкортостане родственники Луизы Хайруллиной, пропавшей вместе с мужем и двумя детьми после ограбления банка, сообщили новые подробности этой загадочн
Жительница Башкирии до смерти забила 4-летнюю дочь и обвинила в убийстве своего сожителя
В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы города Стерлитамака в истязании своих детей и убийстве дочери. Сл
Виновникам «пьяных» ДТП может грозить лишение свободы от 3 до 15 лет
Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальн
В Уфе погиб бригадир, упав с четвертого этажа строящегося дома
Гострудинспекция Башкортостана начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 33-летний бригадир каменщиков, работавший в дюртюлин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть