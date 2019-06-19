Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в предстоящие выходные прогнозируется 32 градуса жары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в предстоящие выходные прогнозируется 32 градуса жары.

По информации Башгидромета, на этой неделе на территорию республики начала поступать теплая воздушная масса с запада. В результате уже к выходным температура воздуха повысится до значений выше нормы на 2°.

20 и 21 июня днем воздух прогреется до 28 градусов, дожди будут лишь местами.

В субботу, 22 июня ожидается также безоблачная теплая погода.

В воскресенье, 23 июня столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.