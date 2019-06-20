Фото: Олег Яровиков В Башкирии 100 баллов на ЕГЭ по физике набрали сразу 25 выпускников Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стали известны результаты ЕГЭ по физике, который прошел 6 июня. В Башкортостане его сдавали более 4682 человек, а набрать максимальное количество баллов смогли сразу 25 выпускников.

Также в Министерстве образования сообщили о результатах ЕГЭ по русскому языку. «Стобалльников» этом году шестеро. Всего экзамен писали 18 197 человек. В прошлом году на высший балл предмет сдали 25 человек.

Таким образом, в настоящее время по итогам сдачи нескольких экзаменов в Башкортостане получено 88 стобалльных работ. По географии — 3 человека, по литературе — 2, по профильной математике — 18, по химии — 29, по истории — 5, по русскому языку — 6, по физике — 25. Как сообщало агентство «Башинформ», среди них есть дважды «стобалльники».