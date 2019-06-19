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УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии трое выпускников получили 100 баллов сразу по двум ЕГЭ — физике и профильной математике.

Дважды «стобалльники» — выпускники Уфы и Нефтекамска. Сдали на высший балл экзамены по этим предметам Эдуард Владимиров из башкирской гимназии Нефтекамска, Роман Злобин из уфимского лицея №153 и Маргарита Сагитова из инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ Уфы.

Как рассказал агентству «Башинформ» Эдуард Владимиров, 100 баллов по двум предметам для него были ожидаемыми, «но я всё равно немного волновался». Выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт.