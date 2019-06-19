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19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назвали даты школьных выпускных вечеров

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе школьный выпускной бал одиннадцатиклассников пройдет 21 июня, девятиклассников — 28 июня. Об этом сообщила городская администрация. По Башкирии даты варьируются с 21 по 28 июня.

В этом году более 60 тысяч учеников из 1365 общеобразовательных организаций примут участие в выпускных вечерах.

Республиканское МЧС выпустило памятную рекомендацию о местах проведения выпускных. Спасатели советуют использовать помещения с двумя эвакуационными выходами не выше второго этажа, не перегораживать выходные пути, дежурить в зальных помещениях ответственным лицам, запретить полное отключение света во время представлений и документально закрепить запрет на использование фейерверков, хлопушек и огневых пиротехнических шоу.

Теги: МЧС, выпускной бал
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