Фото: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» | Видео: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» В Башкирии водитель едва не «утопил» свою машину в водоеме Фото: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» | Видео: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском городе Дюртюли автомобиль скатился в водоем. В группе «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» очевидец случившегося анонимно поделился фотографиями и видео с места ЧП,

По словам автора снимков, водитель забыл поставить иномарку на ручник.

На кадрах видно, что к машине привязали трос и пытаются с помощью спецтехники ее достать. На выручку подоспели случайные очевидцы инцидента. В итоге машину марки «Киа» совместными усилиями удалось «выловить» из воды.

Одни подписчики группы стали делиться советами, что делать в такой ситуации, а другие шутить: