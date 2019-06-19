В Башкирии водитель едва не «утопил» свою машину в водоеме
В Башкирии водитель едва не «утопил» свою машину в водоеме Фото: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» | Видео: группа «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте»
УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В башкирском городе Дюртюли автомобиль скатился в водоем. В группе «БашДТП | Уфа и Башкортостан» «ВКонтакте» очевидец случившегося анонимно поделился фотографиями и видео с места ЧП,
По словам автора снимков, водитель забыл поставить иномарку на ручник.
На кадрах видно, что к машине привязали трос и пытаются с помощью спецтехники ее достать. На выручку подоспели случайные очевидцы инцидента. В итоге машину марки «Киа» совместными усилиями удалось «выловить» из воды.
Одни подписчики группы стали делиться советами, что делать в такой ситуации, а другие шутить:
- «Лайфхак на будущее: когда вытаскиваете машину из воды, двери приоткрывать надо немного. Иначе с полным салоном воды, авто в два раза больше весит»;
- «Теперь не будет забывать ставить на ручник, вдыхая в салоне запах болота»;
- «Двигатель не запускайте, вскройте поддон, слейте масло, залейте новое»;
- «Сезон купания открыл»;
- «Искупался! Теперь загорать! Сохнуть!»;
- «Потом продаст, а кто-то купит и будет радоваться ездить»;
- «В школе ведь учили: когда под горку ставишь, нужно колеса поворачивать!».