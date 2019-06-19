В больницы Башкирии поступит новое оборудование

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В лечебные учреждения Башкирии поступит новое оборудование уже во втором полугодии 2019 года. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в интервью телеканалу БСТ.

«Поставляется ангиограф в Белорецк, в Нефтекамске и Октябрьском закупается оборудование на станции скорой помощи. Будет закуплено четыре новых томографа. Идет обновление кабинетов рентгена, обновление парка оборудования ультразвуковой диагностики, эндоскопического оборудования. Эта процедура не мгновенная, но, начиная со второго полугодия, люди начнут видеть изменения», — сказал Максим Забелин.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республику поступит 16 миллиардов рублей. Из них 10,5 миллиардов – из федерального бюджета.