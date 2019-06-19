Фото: ИА «Башинформ» Башкирия на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» получит 16 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия на реализацию национального проекта «Здравоохранение» получит 16 млрд рублей. Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в интервью телеканалу БСТ.

«Цель одна – продолжительность жизни к 2024 году должна достичь 78 лет. Проект разделен на восемь частей: снижение смертей от болезней кровообращения, злокачественных образований и многое другое. Будет также тиражирован проект «Бережливая поликлиника»», — сообщил Максим Забелин.

В этот проект также войдут детские поликлиники. Все они улучшат свою техническую базу: будут отремонтированы помещения, а также обновится парк оборудования — появится рентген и ультразвук.

Максим Забелин также рассказал о планах по реконструкции РДКБ, строительства корпуса детской онкологии и гематологии.

«Радий Хабиров лично курирует этот проект, постоянно на связи с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В планах начать строительство в 2020-2021 годах», — сообщил руководитель ведомства.