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Башкирия на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» получит 16 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» получит 16 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия на реализацию национального проекта «Здравоохранение» получит 16 млрд рублей. Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в интервью телеканалу БСТ.

«Цель одна – продолжительность жизни к 2024 году должна достичь 78 лет. Проект разделен на восемь частей: снижение смертей от болезней кровообращения, злокачественных образований и многое другое. Будет также тиражирован проект «Бережливая поликлиника»», — сообщил Максим Забелин.

В этот проект также войдут детские поликлиники. Все они улучшат свою техническую базу: будут отремонтированы помещения, а также обновится парк оборудования — появится рентген и ультразвук.

Максим Забелин также рассказал о планах по реконструкции РДКБ, строительства корпуса детской онкологии и гематологии.

«Радий Хабиров лично курирует этот проект, постоянно на связи с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В планах начать строительство в 2020-2021 годах», — сообщил руководитель ведомства.

Теги: здравоохранение
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