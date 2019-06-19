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19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане традиционный Журфест состоится в Кармаскалинском районе

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Журфест-2019» пройдет 26 июня у деревни Таусенгир Кармаскалинского района Башкортостана.

«Узнай свою республику!» — так звучит в этом году тема ежегодного фестиваля. Мероприятие будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан и Дню работников печати и информации РБ.

В рамках фестиваля состоятся круглые столы и дискуссии, в которых примут участие специалисты в области СМИ, известные в республике блогеры. Эксперты обсудят современные технологии позиционирования внутреннего туризма в СМИ, методы повышения эффективности региональных СМИ, вопросы использования блогов и лидеров общественного мнения в позиционировании региона с развитым внутренним туризмом.

Гости мероприятия смогут увидеть выступления участников фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы», по завершении которых для всех желающих проведут мастер-классы. Будет также организована дегустация национальных блюд. В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества.

Начало мероприятия в 11.00. Для участия в фестивале необходимо направить заявку на эл. адрес Союза журналистов РБ journalist-rb@yandex.ru с указанием наименования СМИ, ФИО участников и контактных данных.

Организатором праздника, который проходит в виде журналистского сабантуя, выступает Союз журналистов Башкортостана.

Теги: журфест
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