Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.33 ↑

EUR 72.22 ↓

19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В регионах России проходят Сабантуи к 100-летию образования Башкортостана

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ

В регионах России проходят Сабантуи к 100-летию образования Башкортостана Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В регионах Российской Федерации проходят народные праздники – сабантуи. В этом году они все посвящены 100-летию образования Башкортостана. Участие официальных делегаций Республики Башкортостан в народных праздниках продолжается.

29 июня Сабантуй состоится в Ленинградской области. В нем примут участие представители Гафурийского и Стерлибашевского районов Башкортостана. В рамках праздника будет подписано соглашение о сотрудничестве между Домом Дружбы народов Республики Башкортостан и Домом Дружбы Ленинградской области.

29 июня также состоится Всероссийский сельский сабантуй в Самарской области, где Башкортостан представят Нуримановский район и Учалинская филармония.

6 июля праздники пройдут в Москве, Троицке Челябинской области и Самаре с участием представителей Хайбуллинского, Кушнаренковского, Кугарчинского района и г. Октябрьского.

20 июля сабантуй проведут в с. Кадниково Сысертского района Свердловской области.

27 июля праздник плуга состоится в Оренбурге.

На всех сабантуях планируется оформление этно-фольклорного башкирского подворья, выступление творческих коллективов, угощение гостей башкирскими национальными блюдами, выездная выставка-продажа изделий народных промыслов.

Сабантуи ежегодно проводятся в целях сохранения и развития башкирской культуры и национальных видов спорта, поддержки соотечественников за пределами республики, установления культурных и экономических контактов между регионами.

8 июня одними из первых народный праздник провели жители Саратовской области. С 15 по 16 июня сабантуи состоялись в Курганской области, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и г. Екатеринбурге. В составе официальных делегаций приняли участие представители Миякинского, Кигинского, Буздякского, Салаватского, Ишимбайского, Дюртюлинского районов республики.

Теги: сабантуй, праздники
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии до смерти забила 4-летнюю дочь и обвинила в убийстве своего сожителя
В Башкирии следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы города Стерлитамак в истязании своих детей и убийстве
Виновникам «пьяных» ДТП может грозить лишение свободы от 3 до 15 лет
Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальн
В Уфе после гибели рабочих при падении с высоты возбуждено уголовное дело
Следственный отдел Октябрьского района Уфы возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих. Преступление предусмотрено статьей УК РФ «Нарушение прав
В Уфе две аферистки похитили у граждан 315 млн рублей
В места лишения свободы отправятся две уфимки, сумевшие обмануть людей на 315 млн рублей. По информации республиканской прокуратуры, в 2008 году 28-летн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть