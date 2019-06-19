Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ В регионах России проходят Сабантуи к 100-летию образования Башкортостана Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В регионах Российской Федерации проходят народные праздники – сабантуи. В этом году они все посвящены 100-летию образования Башкортостана. Участие официальных делегаций Республики Башкортостан в народных праздниках продолжается.

29 июня Сабантуй состоится в Ленинградской области. В нем примут участие представители Гафурийского и Стерлибашевского районов Башкортостана. В рамках праздника будет подписано соглашение о сотрудничестве между Домом Дружбы народов Республики Башкортостан и Домом Дружбы Ленинградской области.

29 июня также состоится Всероссийский сельский сабантуй в Самарской области, где Башкортостан представят Нуримановский район и Учалинская филармония.

6 июля праздники пройдут в Москве, Троицке Челябинской области и Самаре с участием представителей Хайбуллинского, Кушнаренковского, Кугарчинского района и г. Октябрьского.

20 июля сабантуй проведут в с. Кадниково Сысертского района Свердловской области.

27 июля праздник плуга состоится в Оренбурге.

На всех сабантуях планируется оформление этно-фольклорного башкирского подворья, выступление творческих коллективов, угощение гостей башкирскими национальными блюдами, выездная выставка-продажа изделий народных промыслов.

Сабантуи ежегодно проводятся в целях сохранения и развития башкирской культуры и национальных видов спорта, поддержки соотечественников за пределами республики, установления культурных и экономических контактов между регионами.

8 июня одними из первых народный праздник провели жители Саратовской области. С 15 по 16 июня сабантуи состоялись в Курганской области, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и г. Екатеринбурге. В составе официальных делегаций приняли участие представители Миякинского, Кигинского, Буздякского, Салаватского, Ишимбайского, Дюртюлинского районов республики.