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В Бирске готовятся масштабно отметить День семьи, любви и верности

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Бирске готовятся масштабно отметить День семьи, любви и верности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году в Бирске планируется масштабно встретить День семьи, любви и верности. Праздник учрежден в России в 2010 году в честь святых князя Петра и его супруги Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. В этот день по всей стране традиционно устраиваются свадьбы, фестивали, концерты.

8 июля на Октябрьской площади Бирска рядом с Троицким собором будет организован красочный семейный фестиваль. Нюансы предстоящего грандиозного события обсудили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

В праздничный день Запланирован своеобразный микс историко-культурных, православных, семейных, ремесленных и даже гастрономических традиций.

На сцене большого семейного праздника родителям, отличившимся особыми успехами в воспитании детей, будет вручена государственная награда — медаль «Родительская доблесть». Также гости фестиваля разделят радость счастливых пар, являющихся примером супружеского долголетия. Супругов наградят медалями «За любовь и верность», будут чествовать победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

В день проведения фестиваля в Троицком соборе будут находиться мощи святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Для гостей фестиваля выступят лучшие творческие коллективы республики, публику порадуют семейные дуэты. Хедлайнером Дня семьи, любви и верности станет выступление красивой творческой семейной пары Антона и Виктории Макарских. В завершение праздника состоится праздничный салют.

Теги: День семьи, любви и верности
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