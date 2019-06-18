Фото: администрация г.Уфа Уфе могут присвоить звание «Город трудовой доблести и славы» Фото: администрация г.Уфа

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Уфы приглашают принять участие в общественных обсуждениях по поводу присвоения башкирской столице Международного почетного звания «Город трудовой доблести и славы».

Звание присваивается городам, внесшим большой вклад в Победу над фашизмом своими трудовыми подвигами и достижениями. На сегодняшний день почетное звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено 24 городам России. Уфа по праву достойна быть в их числе, считают специалисты.

Башкирская столица в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров страны. Город принял и разместил более 40 предприятий, целый ряд государственных, учебных, научных, культурных учреждений, а также 104 тысячи человек, эвакуированных из центральных, западных и южных районов страны. Крупнейшим из предприятий был авиационный завод из города Рыбинска (ныне УМПО). Каждый третий боевой советский самолет был оснащен двигателем, выпущенным в Уфе. Уфимский нефтеперерабатывающий завод дал фронту более 1 млн тонн горючего и много видов другой продукции необходимых фронту. В городе сформировано 7 воинских соединений и частей, а именно пять дивизий, среди которых легендарная 112-я Башкирская кавалерийская.

Впервые предложение о присвоении Уфе этого звания прозвучало в мае 2015 года при общественной презентации книги «Уфа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.».

Жителей Уфы и Башкирии приглашают высказать свои мнения на предмет присвоения столице звания «Город трудовой доблести и славы». Предложения можно присылать по адресу: г. Уфа, 450098, проспект Октября, 120 или по электронному адресу op@ufacity.info. Дополнительная информация по телефону +7 (347) 279 03 61. Срок приема предложений и замечаний — до 1 августа.