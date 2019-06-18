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В 2019 году паломники, направляющиеся в хадж, впервые получат индивидуальные сертификаты

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В 2019 году паломники, направляющиеся в хадж, впервые получат индивидуальные сертификаты Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Впервые в истории организации хаджа мусульмане, направляющиеся в Мекку и Медину, получат индивидуальные сертификаты паломников. Об этом сообщил руководитель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана Вячеслав Пятков на совещании, посвященном организации хаджа.

Сертификаты отпечатаны на предприятии Гознака на специальной бумаге с водяными знаками по заказу хадж-миссии России. Документ имеет пять степеней защиты.

Каждый аккредитованный хадж-оператор получил соответствующее его квоте количество сертификатов. Таким образом, при сдаче документов каждый паломник обязательно должен получить сертификат — это дает право на совершение хаджа.

В 2018 году 218 жителей Башкирии не смогли отправиться в хадж из-за действий операторов-мошенников. В этом году организовывать поездку могут только аккредитованные операторы, сведения о которых опубликованы на сайте российской хадж-миссии.

Теги: паломничество, хадж
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