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В Башкирии проверят доступность кинотеатров для людей с ограниченными возможностями

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

В Башкирии проверят доступность кинотеатров для людей с ограниченными возможностями Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии активисты партийного проекта «Единая страна — доступная среда» «Единой России» начали мониторинг кинотеатров на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выезд в один из популярных кинотеатров Уфы показал, что в заведении созданыне все условия для людей с инвалидностью. Лифт для удобства передвижения инвалидов есть, однако нет указателей о его наличии. Председателю регионального общественного совета партпроекта, депутату республиканского парламента Иреку Зарипову пришлось для начала разузнать, как ему попасть в кинотеатр. Трудности были и с пандусами. По стандартам, одна из касс должна быть оборудована под колясочников. Такого пункта покупки билетов тут тоже не было. В самих залах (а их в кинотеатре – девять) не оказалось оборудования, позволяющего инвалидам с сенсорными нарушениями получать информацию в альтернативных форматах. Комиссия дала рекомендации руководству кинотеатра по устранению замечаний.

﻿«Наши проверки не носят карательный характер. Мы хотим донести информацию до руководств этих досуговых центров, чтобы они в будущем предусмотрели условия пребывания для людей с ОВЗ. Это лишь первый выезд. Завтра мы планируем посмотреть остальные кинотеатры столицы», — рассказал координатор проекта «Единая страна — доступная среда» в РБ Наиль Каримов.
Всего в маршруте активистов более 10 объектов. До конца июня комиссия планирует проверить на доступность кинотеатры Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Благовещенска, Бирска, Мелеуза и Кумертау.

Теги: доступная среда
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