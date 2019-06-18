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Из Башкирии в хадж отправятся 196 паломников

ОБЩЕСТВО
Фото: Азамат Махмутов

Из Башкирии в хадж отправятся 196 паломников Фото: Азамат Махмутов

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Из Башкирии в хадж отправятся 196 паломников. Об этом сообщил руководитель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана Вячеслав Пятков на совещании, посвященном вопросам организации хаджа.

Из Уфы отправятся четыре группы по 49 человек с руководителем, владеющим арабским, русским, татарским и башкирским языками. Самолет «Турецких авиалиний» с восьмичасовой стыковкой в Стамбуле доставит паломников в Шарджу, а оттуда автобусом к месту паломничества. Вылеты планируются 26, 28, 29, 31 июля.

Средняя цена путевки у официального хадж-оператора «Булгар-тур» — 180 тысяч рублей.

По словам генерального директора фирмы Ислама Давыдова, в 2019 году хадж подорожал в среднем на 250 долларов из-за введенного в Саудовской Аравии налога на добавленную стоимость, увеличения гостевого сбора на 7,5 процента, а из-за повышения цен на топливо — подорожал трансфер.

Возвращение паломников планируется 20, 22, 23 и 25 августа.

Общая квота, выделенная Саудовской Аравией для России на хадж 2019 года, составляет 20 тысяч 500 человек. Также хадж-миссия России запросила дополнительную квоту на пять тысяч человек в связи с увеличением количества желающих.

Теги: религия, хадж
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