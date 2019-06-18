Юбилейный фильм о Башкирии: как снимали картину и что мешало «киношникам»

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Где в республике снимали полнометражный фильм «Башкирия», посвященный ее первому юбилею, почему меняли маршрут киноэкспедиции и из-за чего срывалась съемка. Об этом и многом другом рассказала газета «Красная Башкирия» в ноябре 1928 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Весь фильм, выпуск которого приурочен к десятилетию образования Башкирской республики, строится на фактическом материале о быте, культуре Башкирии», — рассказал газете режиссер экспедиции «Восток-Кино» Всеволод Массино. Он сообщил, что часть полнометражной картины снималась в горной полосе Урала, затем киноэкспедиция вернулась в Уфу, чтобы снять «сегодняшнее лицо Башкирской столицы, ее будни и праздники, фабрики, заводы, культурные центры, Октябрьские торжества».

Для съемки остального материала картины киногруппа планировала выехать в Стерлитамак, Темясово, Баймак. Однако этот выезд совпал с работой сессии БашЦИКа, поэтому киноэкспедиции пришлось изменить свой маршрут и ехать вместе с сессией в Белорецк, пояснили в издании. В Белорецке киногруппа снимала работу сессии, а также то, как совет народных комиссаров беседует с рабочими Белорецкого завода. Но и здесь внезапно выпавший снег внес коррективы в план действий экспедиции, и киногруппа отправилась в деревню Серменево Катаевской волости Тамьян-Катайского кантона, рассказывают в газете. В Серменево съемочная группа «изучала деревню, быт, обычаи, искала типичных башкир, брала на заметку отдельные избы».

В итоге 27 октября 1928 года, когда подготовительные работы были завершены и настал долгожданный солнечный день, «были засняты жизнь деревни, жизнь башкира с семьей, работа башкирки с сепаратором и с веретеном, охотник-башкир с зайцем». На следующий день закипела работа по устройству башкирской кочевки. Несколько семейств выехали на расположенное недалеко от деревни место-кочевку. «На подводах ехали стар, млад, дети и женщины в нарядных костюмах; каждому крестьянину хотелось быть в этот день на кочевке и засняться», — говорится в публикации. Когда все собрались, режиссер организовал эпизоды жизни кочевки, и оператору удалось запечатлеть на камеру «питье кумыса женщинами и мужчинами, пляску под курай в нарядных костюмах женщин-башкирок, доение кобыл и организованный отъезд из кочевок».

«Эти съемки займут с месяц, после чего экспедиция выедет в Москву, где начнется печатание и монтаж, — продолжает режиссер. — Срок изготовления фильма – конец февраля. Вряд ли будут задержки. Все организации и население оказывают самое широкое содействие работе экспедиции. Что мешает работе, так это незначительное количество солнечных дней и дожди, срывающие съемку», — поделился с изданием режиссер «Восток-Кино» Всеволод Массино.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.