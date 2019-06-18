Фото: Администрация Уфы В Уфе на здании нарисуют граффити с изображением разведчика Рихарда Зорге Фото: Администрация Уфы

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии появится еще одно граффити на здании с изображением знаменитой личности. Художник Олег Кайбышев уже разработал эскиз и в скором времени нарисует на фасаде многоэтажного дома разведчика Рихарда Зорге. Проект вынесен на обсуждение общественности.

В уфимской администрации отметили, что граффити увидят те, кто поедет по улице Рихарда Зорге.

В Уфе на фасадах зданий также есть граффити с маршалом Жуковым, Натальей Ковшовой, Мусой Гареевым, Юрием Гагариным и другими известными людьми.