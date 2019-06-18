Виновникам «пьяных» ДТП может грозить лишение свободы от 3 до 15 лет

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь нетрезвому водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет в случае, если из-за ДТП причинен тяжкий вред здоровью пострадавшему. Сейчас максимальный срок лишение свободы за это — 4 года. В случае гибели человека в аварии пьяный водитель по новому закону может получить срок от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет). За гибель двух и более лиц виновникам пьяных ДТП уже будет грозить от 8 до 15 лет (сейчас — от 4 до 9 лет).

Соответствующие поправки внесены в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ ужесточаются санкции и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом.

Напомним, закон был принят Госдумой 30 мая и одобрен Советом Федерации 11 июня.