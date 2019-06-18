Фото: Facebook/ Денис Королев Башкирия в федеральных СМИ: О повышенной пенсии Алсу и удивительных светильниках в Уфе Фото: Facebook/ Денис Королев

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сети появилась «Гастрономическая карта России». Во «вкусном» проекте задействованы 20 регионов, в том числе Башкирия.

Есть что поесть. По-настоящему «вкусный» проект запускается в 20 регионах страны, сообщает «Российская газета». Теперь самые интересные объекты гастрономического туризма можно найти на Google Maps по запросу «Гастрономическая карта России». В отмеченных на карте ресторанах гостям предложат отдельное меню из четырех-шести блюд местной кухни, деликатесы и сладости, поясняют в издании. В частности, «блюдо, которым гордятся все пермяки — это посикунчики. Это обычный пирожок, но при надкусывании он начинает как бы брызгаться, потому и получил свое название». В одном из астраханских отелей на завтрак подают арбузное варенье, а в другом — мороженое из калмыцкого чая.

«Бишбармак, казылык, элеш... Даже в названиях блюд башкирской кухни слышится треск поленьев в костре, бурление наваристого бульона в котле, — продолжают в газете. — Башкиры — кочевой народ, а потому в национальном меню — множество блюд из мяса, в основном из конины. Но, безусловно, визитной гастрономической карточкой Башкирии является казылык. Это колбаса из конины. Она может быть вяленой, сыровяленой, вареной, но всегда необыкновенно вкусной». В «РГ» отмечается, что в Башкирии есть гастрономические туры с полным погружением в этническую среду. «Приехав в Бурзянский район, туристы смогут попробовать около 40 национальных блюд: кулламу, бишбармак, элеш, казылык, вяленого гуся, иримчек, бузу, медовуху из знаменитого башкирского меда, чай с травами, баурсак. Причем гости смогут принять участие в их приготовлении. Туристов также попарят в бане. Ну а после — травяной чай из самовара с башкирским медом!» — рассказали в издании, подчеркнув, что россияне все чаще выбирают отдых внутри страны.

Сабантуй в Екатеринбурге. Праздник башкирской и татарской культуры отметили Екатеринбурге, пишут «Известия» и сообщают, что в минувшие выходные торжественные мероприятия в честь Сабантуя состоялись в Центральном парке культуры и отдыха. «В празднестве приняли участие гости из Башкирии и Татарстана, а также горожане и представители мэрии. В развлекательной части программы отдыхающие познакомились с культурой, бытом и традиционным угощением татарской и башкирской республик. Также были организованы различные конкурсы, выступления творческих коллективов и другие мероприятия», — рассказали в газете.

А тем временем жители Сибая фиксируют превышение ПДК хлороводорода и ждут помощи Путина. Как передает ИА REGNUM, «датчики, установленные на пожертвования жителей Сибая, где с ноября тлеет руда в карьере, 17 июня зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлороводорода в воздухе в четыре раза». При этом «в администрации Сибая считают, что измерять ПДК хлороводорода нет необходимости, а датчики жителей фиксируют попутные соединения». «Активисты призывают жителей Сибая готовить письменные и видеообращения к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 июня», сообщает REGNUM, напомнив, что «в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация». «На прошлой неделе Верховный суд Башкирии подтвердил, что ответственность за ситуацию в Сибае несёт УГОК и сибайский филиал комбината», — говорится в сообщении.

В башкирском Белорецке женщину осудили за незаконную вырубку леса. Как узнали «Новые Известия», у этой женщины — главы фермерского хозяйства – имелась делянка в Ишлинском участковом лесничестве. Однако она решила вырубить лес за пределами установленного участка. «Всего было вырублено 300 кубометров сосны. По оценкам прокуратуры, сумма ущерба составила более 4 млн рублей». В итоге суд приговорил жительницу Башкирии к двум с половиной годам условного срока.

Узнай, как устроен город. Международный институт архитектуры и дизайна «Стрелка» проводит серию просветительских мероприятий в регионах России, пишет «Стройгазета». В частности, 22 и 23 июня в городе Благовещенске Республики Башкортостан пройдут Дни института «Стрелка», в рамках которых «приглашенные эксперты — архитекторы, урбанисты, социальные предприниматели и городские активисты — расскажут, какими должны быть общественные пространства, как создавать культурные проекты и вовлекать в них местных жителей, а также поделятся успешным опытом реализации низовых инициатив в регионах», сообщает газета. Состоится серия бесплатных лекций, мастер-классов, дискуссий и кинопоказов для тех, кто хочет узнать, как устроен город. В Благовещенске речь пойдет о том, как раскрыть потенциал города и создать запрос на качественные изменения в его среде. «Мы убеждены, что все изменения начинаются именно с горожан», — рассказала «СГ» руководитель региональной программы Института «Стрелка» Софья Соболь. Ранее недели «Стрелки» проходили в Екатеринбурге, Саратове, Санкт-Петербурге, Красноярске.

Карикатура раздора? «Лента.ру» сообщает, что представители Союза татарской молодежи «Азатлык» направили в прокуратуру Башкортостана жалобу на карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева. «На рисунке Бузыкаева изображена девушка легкого поведения. Некоторые детали карикатуры являются характерными признаками культуры Татарстана: девушка носит татарский национальный головной убор калфак, держит в руках блюдо с чак-чаком, а над ее головой висит растяжка с надписью Welcome to Kaza», — говорится на сайте и отмечается, что «татарские активисты посчитали, что такое изображение является оскорбительным для жительниц Татарстана и разжигает межнациональную рознь». И.о. главы Союза просит прокуратуру привлечь автора к административной ответственности за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По словам Бузыкаева, своим рисунком он «хотел привлечь внимание к проблемам, связанным с проституцией», «ни для кого не секрет большое число девушек легкого поведения, стоящих на трассе М-7 у Казани», утверждал карикатурист.

О повышенной пенсии Алсу. «Башкирские власти назвали условие выплаты певице Алсу, получившей недавно звание народной артистки Башкирии, повышенной пенсии», — передает ФАН. Как выяснило агентство, «для народных артистов Башкирии «предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии около 800 рублей в случае проживания в регионе». «Также предусмотрена возможность воспользоваться единой денежной компенсацией за ЖКУ», — уточнили в ФАН. «Музыкальные критики, говоря о новом звании Алсу, предположили, что чиновники таким образом хотят поддержать знаменитость, которая оказалась в центре внимания после накрутки голосов в пользу ее дочери Микелы Абрамовой на детском «Голосе», — говорится в сообщении.

В Австрии «Уфа» сыграет с «Карабахом». «Матч ТВ» стали известны соперники ФК «Уфа» на сборе в австрийском Майрхофене. «24 июня команда Вадима Евсеева сыграет с местным «Хорном», а 28 июня встретится с азербайджанским «Карабахом». В сезоне-2018/19 уфимский клуб финишировал на 14-й строчке в РПЛ и по итогам стыковых матчей остался в высшем дивизионе», — пояснили на спортканале.

В Уфе объявили голодовку обманутые дольщики. Как узнал «Росбалт», «голодать собираются пять членов инициативной группы от 400 семей, которые купили квартиры в недостроенных домах № 62/1 и 62/ на улице Октябрьской революции». «Стройка не ведется, семьи с маленькими детьми остались без жилья и без денег, обращения в инстанции остаются без ответа», — приводит издание аргументы дольщиков. Сообщается, что работы встали после внезапной смерти директора компании-застройщика.

Удивительные светильники. Издание «Подмосковье Сегодня» озабочено тем, что «в Уфе на набережной реки Белой мэрия города установила необычные светильники, которые удивили горожан». Как пишет издание, «столбы больше напоминают виселицы, а не светильники». По мнению местных жителей, «оформление набережной напоминает виселицы, которые использовали во время войны». Точно такие «виселицы» установили в одном из парков в Харькове, напомнили в издании.