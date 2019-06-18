Фото: Олег Яровиков Празднование сабантуя в Абзелиловском районе Башкирии перенесли на 23 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проведение праздника плуга — сабантуя в Абзелиловском районе Башкирии перенесено на 23 июня. Соответствующий указ врио Главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», с этого года сабантуи в республике по инициативе Радия Хабирова стали безалкогольными.

30 мая депутаты Госсобрания приняли закон, который запрещает продажу спиртных напитков в дни проведения сабантуев в районах и городах Башкирии, а также 27 июня — в День молодежи и 1 сентября — в День знаний.

Старт сабантуям-2019 был дан 1 июня в Бурзянском районе республики. На празднике по случаю окончания посевных работ в Бурзянском районе принял участие руководитель Башкирии Радий Хабиров.