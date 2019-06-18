Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.31 ↓

EUR 72.10 ↑

18 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Празднование сабантуя в Абзелиловском районе Башкирии перенесли на 23 июня

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Празднование сабантуя в Абзелиловском районе Башкирии перенесли на 23 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проведение праздника плуга — сабантуя в Абзелиловском районе Башкирии перенесено на 23 июня. Соответствующий указ врио Главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», с этого года сабантуи в республике по инициативе Радия Хабирова стали безалкогольными.

30 мая депутаты Госсобрания приняли закон, который запрещает продажу спиртных напитков в дни проведения сабантуев в районах и городах Башкирии, а также 27 июня — в День молодежи и 1 сентября — в День знаний.

Старт сабантуям-2019 был дан 1 июня в Бурзянском районе республики. На празднике по случаю окончания посевных работ в Бурзянском районе принял участие руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Теги: сабантуй
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в бане нашли тела пожилой женщины и ребенка
В Янаульском районе Башкортостана поздно вечером 16 июня бабушка вместе с внучкой пошли в баню. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохрани
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме, уроженец Сибая Раян Матинов
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России Раян Матинов. Ему было всего 27 лет. Раян Матинов родился
В Башкирии бизнесмен вместо приюта для бездомных животных организовал их убой
Прокуратура Чишминского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Надеждино Белебеевского
В Башкирии очереди в детские сады станут открытыми
До 21 июня в Башкирии «Единую республиканскую очередь в дошкольные образовательные организации» сделают открытой. Об этом на оперативном совещании в прав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть