В Уфу с рабочим визитом прибыли Николай Патрушев и Сергей Нарышкин

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

17 июня в Башкортостан с рабочим визитом прибыли Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. В аэропорту Уфы их встретили врио главы региона Радий Хабиров и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.В столице Башкортостана Николай Патрушев и Сергей Нарышкин примут участие в X международной встрече﻿﻿ высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится 18-20 июня.

Ожидается, что на форум секретарей советов безопасности, вице-премьеров, советников президентов и премьер-министров по национальной безопасности прибудут делегации около 100 государств. Планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества.