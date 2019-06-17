Фото: Ксения Калинина В Башкирии на этой неделе потеплеет до +26 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о возвращении тепла в регион. По данным специалистов, долгожданное лето на Южный Урал придет к 20 июня. В четверг днем воздух прогреется до +26 градусов, так как в республику сместится теплая воздушная масса.

«Ночью потеплеет до +7,+12°, днем до +21,+26° и до конца текущей недели сохранится теплая погода. В области повышенного давления кратковременные дожди будут носить локальный характер», — уточнили синоптики.

18 июня местами по Башкирии ожидается туман, видимость составит менее 500 метров. В течение дня в отдельных районах ожидаются грозы, днем усиление ветра до 17 м/с.