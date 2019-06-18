«Башнефть» профинансировала строительство физкультурно-оздоровительного центра в Булгаково

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

15 июня в поселке Булгаково Уфимского района Республики Башкортостан торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина». Строительство спортивного объекта профинансировала компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»).

На сегодняшний день Булгаково – это крупный спутник Уфы, здесь проживает около 4 тысяч человек, в основном молодые семьи с детьми.

Программа комплексного строительства и развития с. Булгаково была принята и реализуется с начала 2000-х гг. Здесь строятся многоквартирные дома, дороги, объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры: школа, больница, поликлиника. По программе поддержки молодых семей выделяется земля для индивидуального жилого строительства.

ФОК «Жемчужина» стал первым в Булгаково крупным спортивным комплексом. Он оборудован универсальной спортивной площадкой и тренажерным залом с современным спортивным инвентарем. Оснащение комплекса позволит проводить здесь крупные соревнования и массовые спортивные мероприятия.

Поддержка развития массового спорта в республике Башкортостан – одно из ключевых направлений благотворительной деятельности «Башнефти». Только в течение 2018 года при поддержке компании открылось несколько спортивных объектов в республике: вторая очередь универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», ФОК в селе Тирлян Белорецкого района, завершено сооружение ФОКа с бассейном в Ермекеевском районе, открыта крупнейшая на юге республике ледовая арена в городе Кумертау.

За последние три года компания «Башнефть» направила более 800 млн. рублей на развитие массового спорта в Башкортостане. Большая часть этих средств использована на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов в городах и районах республики.