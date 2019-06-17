В России учреждена Ассоциация по сохранению идентичности тюркских народов
УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Тюркологи и этнографы Москвы, Астрахани, Казани, Тюмени и Уфы решили создать Ассоциацию ученых и общестенных деятелей по сохранению идентичности тюркских народов России. Положение об учреждении Ассоциации утверждено в ходе комплекса научных мероприятий «Тюрки России», который прошел 14-15 июня в Уфе.
Ученые отмечают, что тюрки являются второй по численности группой народов современной России. Ученых и общественных деятелей многочисленных тюркских народов России беспокоит будущее нашей страны как многонациональной державы. В этой связи принято решение о создании организации, которая бы объединяла усилия ученых и общественников тюркских народов.Ассоциация, основанная учеными из Тюмени, Астрахани, Казани и Уфы открыта для новых членов и открыта всем идеям, которые могут способствовать взаимному обогащению культур при равноправном общении.
Представитель Московского государственного института международных отношений (МГИМО, Москва) к.и.н. Ахмет Ярлыкапов, подчеркивает своевременность создания площадки для общения.
«Мы видим, что не только у нас в стране, но и по всему миру усиливаются глобализационные процессы, которые приводят к росту культурной и языковой ассимиляции. А это уже приводит к такому явлению, как кризис идентичности. Кризис идентичности в первую очередь охватывает представителей меньшинств, а тюркские народы, как известно, в нашей стране относятся к меньшинствам, — подчеркивает Ахмет Ярлыкапов. — Именно поэтому важно создание ассоциации, которая будет целенаправленно работать на сохранение тюркской идентичности».Отдельно он отметил роль и значение такого объединения для ногайцев России — народа, который рассеян по разным субъектам федерации. По мнению ученого, Ассоциация станет отличной площадкой для общения с представителями других тюркских народов, обсуждения стратегий сохранения в условиях усиления ассимиляционных процессов, выработки собственных стратегий сохранения идентичности.Также он выделяет роль ассоциации по созданию единства научного сообщества, смысл существования которого и состоит в том, что у каждого учёного свое мнение, которое он отстаивает в дискуссиях.
«Именно в дискуссиях и обсуждениях рождается истина. В этом смысле учёные могут выработать какие-то общие стратегии, которые будут обеспечивать всем тюркским народам России развитие. Это очень хорошая цель, на мой взгляд», — подчеркнул представитель МГИМО.
Государственную важность объединения ученых высказал Андрей Сызранов, заведующий кафедрой философии, социологии и лингвистики Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (Астрахань).
«Всемерно приветствую, и всячески поддерживаю создание Ассоциации, более того, надеюсь стать ее активным участником. Тюркские народы всегда играли и продолжают играть важную роль в истории нашей страны, изучение и сохранение их исторической и современной идентичности — не только научно-теоретическая, но и государственно-практическая задача в деле формирования российской гражданской нации», — подчеркнул он.Ученый особо выделил важность взаимодействия с общественностью.
«Ассоциация должна, на мой взгляд, выстраивать линии коммуникаций между учеными и органами власти, СМИ и общественностью», — сказал он.