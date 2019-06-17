В России учреждена Ассоциация по сохранению идентичности тюркских народов

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Тюркологи и этнографы Москвы, Астрахани, Казани, Тюмени и Уфы решили создать Ассоциацию ученых и общестенных деятелей по сохранению идентичности тюркских народов России. Положение об учреждении Ассоциации утверждено в ходе комплекса научных мероприятий «Тюрки России», который прошел 14-15 июня в Уфе.

Ученые отмечают, что тюрки являются второй по численности группой народов современной России. Ученых и общественных деятелей многочисленных тюркских народов России беспокоит будущее нашей страны как многонациональной державы. В этой связи принято решение о создании организации, которая бы объединяла усилия ученых и общественников тюркских народов.Ассоциация, основанная учеными из Тюмени, Астрахани, Казани и Уфы открыта для новых членов и открыта всем идеям, которые могут способствовать взаимному обогащению культур при равноправном общении.

Представитель Московского государственного института международных отношений (МГИМО, Москва) к.и.н. Ахмет Ярлыкапов, подчеркивает своевременность создания площадки для общения.

﻿«Мы видим, что не только у нас в стране, но и по всему миру усиливаются глобализационные процессы, которые приводят к росту культурной и языковой ассимиляции. А это уже приводит к такому явлению, как кризис идентичности. Кризис идентичности в первую очередь охватывает представителей меньшинств, а тюркские народы, как известно, в нашей стране относятся к меньшинствам, — подчеркивает Ахмет Ярлыкапов. — Именно поэтому важно создание ассоциации, которая будет целенаправленно работать на сохранение тюркской идентичности».

Отдельно он отметил роль и значение такого объединения для ногайцев России — народа, который рассеян по разным субъектам федерации. По мнению ученого, Ассоциация станет отличной площадкой для общения с представителями других тюркских народов, обсуждения стратегий сохранения в условиях усиления ассимиляционных процессов, выработки собственных стратегий сохранения идентичности.Также он выделяет роль ассоциации по созданию единства научного сообщества, смысл существования которого и состоит в том, что у каждого учёного свое мнение, которое он отстаивает в дискуссиях.

«Именно в дискуссиях и обсуждениях рождается истина. В этом смысле учёные могут выработать какие-то общие стратегии, которые будут обеспечивать всем тюркским народам России развитие. Это очень хорошая цель, на мой взгляд», — подчеркнул представитель МГИМО.

Государственную важность объединения ученых высказал Андрей Сызранов, заведующий кафедрой философии, социологии и лингвистики Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (Астрахань).

﻿«Всемерно приветствую, и всячески поддерживаю создание Ассоциации, более того, надеюсь стать ее активным участником. Тюркские народы всегда играли и продолжают играть важную роль в истории нашей страны, изучение и сохранение их исторической и современной идентичности — не только научно-теоретическая, но и государственно-практическая задача в деле формирования российской гражданской нации», — подчеркнул он.

Ученый особо выделил важность взаимодействия с общественностью.

﻿«Ассоциация должна, на мой взгляд, выстраивать линии коммуникаций между учеными и органами власти, СМИ и общественностью», — сказал он.