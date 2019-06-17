Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.43

EUR 72.69

17 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров пригласил вахтовиков из Башкирии на совместное чаепитие

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров пригласил вахтовиков из Башкирии на совместное чаепитие Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал о встрече в московском аэропорту с башкирскими вахтовиками.

«Подошли ко мне ребята — молодые, красивые. Из Башкирии, работают вахтами. Разговорились. Да, они неплохо зарабатывают — и такой уровень зарплат наши предприятия, наверное, предложить не могут. Но все они высказали желание работать на родине. Апофеозом встречи стало общение с хрупкой женщиной — работницей кафе. Оказалось, и она — из Башкирии, из села Киргиз-Мияки. Работает вахтами», — поделился с присутствующими на совещании Радий Хабиров.
По его словам, тема вахтовой миграции — многоаспектная и многообразная. Руководитель Башкирии предложил собрать вахтовиков за чашкой чая и расспросить их о жизни, потребностях, планах, нуждах и причинах такой работы. «Возможно, на территориях их компактной работы можно что-то сделать», — сказал Радий Хабиров. «Явление вахтовой миграции пройдет, когда зашевелится экономика, вырастет зарплата. Программы развития села — тоже способ оставить людей дома, чтобы человек понял, что у него и садик под боком и вся необходимая инфраструктура», — отметил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

Башкортостан занимает первое место по абсолютному числу трудовых мигрантов. Регулярно уезжают на заработки около 150 тысяч человек, причем около 100 тысяч — в регионы Ханты-Мансийского автономного округа. Значительная часть мигрантов выезжает из Хайбуллинского, Ермекеевского, Краснокамского, Мечетлинского районов Башкирии, а также приграничных территорий с Челябинской областью.

Теги: вахтовая миграция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В ДТП в Башкирии погиб ребенок, еще семь человек пострадали, в том числе малолетние дети
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 16 июня в Бирском районе. По оперативным данным ведомства, около 19 часо
Эмиль Сайфутдинов вышел на пятое место в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов занял седьмое место в состоявшемся в Праге Гран-при Чехии - третьем этапе чемпионата мира по спидвею, и поднялся в турнирной
«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией
«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией уже в ближайшую ночь 17 июня. Красочное явление можно будет наблюдать в понедельник. Полная луна взойдет
В Башкирии очереди в детские сады станут открытыми
До 21 июня в Башкирии «Единую республиканскую очередь в дошкольные образовательные организации» сделают открытой. Об этом на оперативном совещании в прав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть