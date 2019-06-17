Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров пригласил вахтовиков из Башкирии на совместное чаепитие Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал о встрече в московском аэропорту с башкирскими вахтовиками.

«Подошли ко мне ребята — молодые, красивые. Из Башкирии, работают вахтами. Разговорились. Да, они неплохо зарабатывают — и такой уровень зарплат наши предприятия, наверное, предложить не могут. Но все они высказали желание работать на родине. Апофеозом встречи стало общение с хрупкой женщиной — работницей кафе. Оказалось, и она — из Башкирии, из села Киргиз-Мияки. Работает вахтами», — поделился с присутствующими на совещании Радий Хабиров.

По его словам, тема вахтовой миграции — многоаспектная и многообразная. Руководитель Башкирии предложил собрать вахтовиков за чашкой чая и расспросить их о жизни, потребностях, планах, нуждах и причинах такой работы. «Возможно, на территориях их компактной работы можно что-то сделать», — сказал Радий Хабиров. «Явление вахтовой миграции пройдет, когда зашевелится экономика, вырастет зарплата. Программы развития села — тоже способ оставить людей дома, чтобы человек понял, что у него и садик под боком и вся необходимая инфраструктура», — отметил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

Башкортостан занимает первое место по абсолютному числу трудовых мигрантов. Регулярно уезжают на заработки около 150 тысяч человек, причем около 100 тысяч — в регионы Ханты-Мансийского автономного округа. Значительная часть мигрантов выезжает из Хайбуллинского, Ермекеевского, Краснокамского, Мечетлинского районов Башкирии, а также приграничных территорий с Челябинской областью.