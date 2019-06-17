В Башкирии 54-летней женщине провели операцию по пересадке сердца

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

54-летняя Рашида из города Стерлитамака стала обладательницей нового сердца. Операцию по пересадке органа провели в уфимском кардиоцентре бригады врачей двух медучреждений республики — кардиохирурги и трансплантологи.

Женщина много лет страдала пороком сердца: одышка, отеки давали о себе знать ежедневно. Также сказались хронические заболевания, стресс и переезд из Узбекистана.

Ранее хирурги кардиоцентра провели пациентке операцию по протезированию клапана, но в 2019 году состояние ухудшилось. Трансплантация была ее единственным шансом на выживание.

Операция по пересадке сердца шла около пяти часов. Рашида признается, что теперь будет праздновать свой день рождения дважды в год — весной и летом.

«Когда меня перевели в палату, первым навестил муж. Он и поздравил с днем рождения. Я благодарна врачам центра за их профессионализм и оперативность. Случилось чудо, на которое я особо и не рассчитывала», — поделилась радостью обладательница нового сердца.

Сейчас пациентка проходит курс реабилитации и в скором времени сможет вернуться к нормальной активности, если будет выполнять предписания врачей.

В Республиканском кардиологическом центре под руководством доктора медицинских наук Владимира Суркова выполняются по 3-4 пересадки сердца в год, начиная с 2013 года.