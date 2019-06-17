Башкирия в федеральных СМИ: Чем уникальна встреча силовиков в Уфе, конфликт в адвокатуре

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе пройдет мировой форум по безопасности. Чем уникальна эта международная встреча силовиков.

Мир без опасности. С 18 по 20 июня в Уфе пройдет десятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. О том, чем уникальна эта конференция, и новых участниках мирового форума по безопасности «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. «Уникальных особенностей у нашей конференции сразу несколько. Одна из них заключается в том, что наш форум дает всем желающим возможность для открытого диалога по любым интересующим темам, — рассказал Венедиктов. — Другая уникальная особенность мероприятия в Уфе — его широчайший географический охват. Приезжают гости с Ближнего Востока, из Азии, Африки, Латинской Америки и даже островных государств Океании». Впервые в форуме «принимают участие Кабо-Верде, Эсватини, Восточный Тимор, Науру, Коморские Острова, Сьерра-Леоне, Мальдивы» и ряд других стран. «Несмотря на антироссийскую кампанию на Западе, у нас ежегодно участвует до двух десятков европейских государств. Среди них Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария» и многие другие, рассказал сотрудник Совбеза.

В последние годы американцы в этом мероприятии не участвовали. Однако на встрече в Уфе примут участие и США. «По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США», — соообщил Венедиктов. «Уверен, американские партнеры обеспечат достойное участие своей страны и выступят с докладом по одной из намеченных к обсуждению тем. Их участие в уфимском форуме будет иметь важное значение, в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля», — пояснил он. Основной темой форума в Уфе заявлено обеспечение национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития в условиях роста гибридных угроз.

Опасные причуды. «Известия» выясняли, как безобидная с виду перепланировка в квартире может наделать бед. По данным специалистов, «именно перепланировка усугубила ситуацию во время скандального пожара в доме №12 на Никитском бульваре в Москве: из-за обилия пустых пространств огонь распространился быстрее». Одна из самых опасных — перепланировка на первых этажах. Так, в Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 56 млн рублей дизайнера Александра Свиридова: из-за проведенной им перепланировки покосился дом и пришлось переселить жильцов. Как отмечают в издании, в 2017 году профильный комитет Госдумы одобрил ряд поправок в Жилищный кодекс, направленных на борьбу с незаконными перепланировками. «Теперь суды обязаны в ускоренном порядке рассматривать обращения с требованием предоставить доступ в жилые помещения, собственники которых отказываются впускать инспектора для проверки». А в Башкирии из-за обилия таких нарушений приняли более жесткие меры, продолжают в газете. «16 июня в республике вступил в силу закон, который дает право жилищным инспекторам беспрепятственно проходить в квартиру, имея при себе служебное удостоверение и копию приказа ведомства о назначении проверки», — рассказали в издании.

Не стало бывшего барабанщика «Машины времени». «В возрасте 54 лет скончался барабанщик популярной рок-группы «Машина времени» Сергей Остроумов», — информировало ИА REGNUM со ссылкой на сообщение Андрея Макаревича в соцсетях. В сообщении говорится, что Остроумов окончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств, был участником группы «Машина времени», также принимал участие в проекте Макаревича «Оркестр креольского танго».

О том, что российской певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии, в выходные сообщили многие федеральные СМИ. «Награда нашла артистку на следующий день после того, как она выступила в Уфе на фестивале искусств «Сердце Евразии», — пишут об этом «Новые Известия» и уточняют, что «также звания заслуженных артистов Башкирии в рамках мероприятия получили солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и участник популярной башкирской группы «Аргымак» Ринат Рамазанов». Такое распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров. Как отмечается, Алсу стала народной артисткой Башкирии, родины своего отца.

«Певица Алсу удостоилась звания народной артистки Башкирии», продолжают тему в «АиФ» и напоминают, что звания заслуженной артистки России Алсу удостоилась в октябре 2018 года.

Как поклонники оценили «пластику» Бабкиной. «Звездная» тема продолжается и на Nation-news.ru. В сообщении говорится, что известная исполнительница песен в русском народном стиле Надежда Бабкина в Instagram поделилась фотографиями со своих гастролей по Башкирии. «В рамках гастролей певица выступила в Бирске, Уфе и Белебее, после чего поблагодарила поклонников своего жанра за теплый прием», — уточнили на сайте. Однако, посмотрев эти фото, «пользователи отметили, что ботокс, который певица себе "закачала", мешает ей улыбаться до такой степени, что "глаз не видно из-за щек"», и порекомендовали Бабкиной «не появляться на публике до тех пор, пока последствия хирургического вмешательства не будут устранены», — информировал новостной сайт.

Башкирское село стало Культурной столицей. «На 2020 год культурной столицей финно-угорского мира выбрали село Мишкино в Башкортостане. Российское село победило в конкурсе два других населённых пункта из Эстонии, претендовавших на это звание», — говорится в «Парламентской газете». Как поясняет издание, «небольшие населённые пункты, где сохранились традиции и самобытные праздники финно-угорских народов, стали выбирать на роль столицы с 2014 года. Первым победителем стало село Быги из Удмуртии». Данная инициатива помогает в сохранении уникальных обрядов, расширению границ этнического туризма, способствует сельским населённым пунктам стать более узнаваемыми не только в России, но и за рубежом, отмечается в газете.

«Лицо освобожденной профессии», так называется материал в «Новой газете», рассказывающий о том, как дискуссия с переходом на личности расколола российскую адвокатуру. Эта история началась в Уфе, а продолжилась уже в Москве, пишут в газете. В 2017 году член Адвокатской палаты Башкирии Виталий Буркин опубликовал в «ЖЖ» заметки о судебной системе. «В одном из постов Буркин привел факты и доказательства незаконного получения судьями земельных участков, в другом рассказал про «кирпич», который они сами повесили на улице, где парковали машины, а в третьем раскритиковал судебные решения с позиций УПК. А еще он устроил акцию, заставив ГИБДД эвакуировать машины судей из-под знака «стоянка запрещена». В итоге «бывший председатель Верховного суда РБ Михаил Тарасенко обратил на них внимание руководства региональной палаты. Президент палаты Булат Юмадилов созвал совет, который в сентябре 2017 года лишил Буркина адвокатского статуса».

Параллельно событиям в Уфе брожение в адвокатском сообществе началось и на федеральном уровне, продолжают в «Новой». В 2018 году группа адвокатов, практикующих в Москве и в других регионах, создала неформальное объединение «Инициатива‑2018» с целью «коллективно отстаивать права адвокатов в некоторых случаях лишения их статуса». Буркина эта группа поддержала. Однако против них выступило руководство Федеральной адвокатской палаты и ее вице-президент Генри Резник, говорится в издании. А тем временем «следственным отделом по Кировскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств из бюджета негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Республики Башкортостан», сообщают в «Новой» и отмечают: «тем интересней следить за тем, чем закончится конфликт в адвокатуре».

Где нарушены права на льготные лекарства. Росздравнадзор полгода проводил проверки в регионах по льготному лекарственному обеспечению и выявил «грубые нарушения» прав граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ». В частности, «в Тверской и Самарской областях, Коми, Адыгее, Башкирии, Хакасии и Чукотском АО отсутствовал контроль со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов», — выяснили проверяющие. В Орловской, Ярославской и Самарской областях, Адыгее и Чечне льготные лекарства не выписывали, несмотря на наличие медицинских показаний. Всего на 1 июня 2019 года на отсроченном обеспечении (когда препарат по рецепту не может быть предоставлен) в России находились более 10,4 тыс. рецептов — 0,05% от общего количества рецептов, предъявленных в аптеки, рассказали в издании.